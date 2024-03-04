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اليكم خطة &quot;30 30 30&quot; لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟
اليكم خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟
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اليكم خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟

منوعات

2024-03-04 | 06:24
اليكم خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟
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Aljadeed
اليكم خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. ما هي قواعدها؟

أعاد مستخدمو "تيك توك" نشر خطة "30 30 30" للأميركي تيم فيريس الخبير في أسلوب الحياة وقالوا إنها أدت لخسارة ما يصل إلى 45 كيلو غرام من وزنهم.

وتقوم الخطة بحسب ما اشارت "سكاي نيوز"  على وجبة إفطار تحتوي على 30 غراما من البروتين خلال أول 30 دقيقة من الاستيقاظ، وبعد ذلك، يجب القيام بتمارين منخفضة الشدة لمدة 30 دقيقة.

الى ذلك تقول جمعية الحمية البريطانية إن أولئك الذين يتجنبون وجبة الإفطار "قد يفوتون العناصر الغذائية الأساسية وقد ينتهي بهم الأمر إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة طوال اليوم".

وإن اختيار وجبة إفطار غنية بالبروتين قد يشعرك بالشبع لفترة أطول، مما يسمح لك بتقليل السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم وفقدان الوزن.

وفي دراسة أجريت عام 2005 ساعدت زيادة نسبة البروتين في الغذاء من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية النساء على تناول 441 سعرة حرارية أقل في اليوم، وهذا سمح لهم بخسارة 5 كغ في 12 أسبوعا فقط.

وجبات مثل البيض المخفوق والعصائر مع مسحوق البروتين والزبادي اليوناني تعني أنه يمكنك بسهولة تحقيق هذا المستوى من البروتين في وجبة واحدة.

ولا يبدو أن هذه القاعدة تستند إلى أي دليل، حيث قالت تارا شميدت، اختصاصية التغذية: "لا يستطيع الجميع تناول الطعام في وقت مبكر، إن تناول الطعام في وقت مبكر جدا في الصباح يمكن أن يسبب الغثيان وقد لا يتناسب مع روتين الناس".

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مع الإشارة إلى أنه يمكن توزيع ذلك يوميا أو من أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع.

وبحسب صحيفة "الصن"، إذا كانت وظيفتك أو نمط حياتك أو مسؤولياتك تمنعك من الالتزام بنظام "30 30 30" الغذائي، فلا حرج في تعديل الخطة لجعلها مناسبة لك.

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