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العثور على سيارة فيراري شهيرة اختفت قبل 30 عاماً.. وهذا ما حصل!
العثور على سيارة فيراري شهيرة اختفت قبل 30 عاماً.. وهذا ما حصل!
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العثور على سيارة فيراري شهيرة اختفت قبل 30 عاماً.. وهذا ما حصل!

منوعات

2024-03-04 | 10:26
العثور على سيارة فيراري شهيرة اختفت قبل 30 عاماً.. وهذا ما حصل!
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Aljadeed
العثور على سيارة فيراري شهيرة اختفت قبل 30 عاماً.. وهذا ما حصل!

عثرت شرطة العاصمة البريطانية، الإثنين، على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا 1 السابق، النمساوي غيرهارد بيرغر، بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.

وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان أليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر أبريل عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.

وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 إم" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقا على سيارة اشتراها أميركي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.

وتتبعت الشرطة خلفية السيارة على مدى 4 أيام، فاكتشفت أنها شُحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من بيرغر، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023. ثم استولت الشرطة على السيارة لمنع تصديرها الى الخارج.

وقال الضابط مايك بيلبيم الذي قاد التحقيق "إن سيارة فيراري المسروقة - التي تقارب قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني (443 ألف دولار) - ظلت مفقودة لأكثر من 28 عاما قبل أن نتمكن من تعقبها في 4 أيام فقط".

وأضاف: "لقد عملنا بسرعة مع الشركاء بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وكذلك فيراري ووكلاء السيارات الدوليين، وكان لهذا التعاون دور فعال في فهم خلفية السيارة ومنع اخراجها من البلاد".

كان بيرغر أحد أكثر السائقين شهرة خلال مسيرته في فورمولا 1 التي استمرت 14 موسماً، والتي بدأت في عام 1984 وانتهت عام 1997، حيث احرز  10 سباقات ضمن بطولة العالم واحتل المركز الثالث في البطولة مرتين أثناء دفاعه عن ألوان فريق فيراري.

واكتسب سمعة صاحب المقالب أثناء قيادة سيارة ماكلارين إلى جانب زميله البرازيلي الراحل آيرتون سينا، حيث قام في إحدى المرات في ملء سرير زميله الأسطوري بالضفادع.

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