حفل زفاف الهند الأسطوري.. هذه ثروة والد العريس!

في اليومين الأخيرين تحديدا ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمراسم احتفال ضخمة في الهند لحفل ما قبل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني حضره كثير من مشاهير العالم.

قائمة المدعوين في العرس لا تضم فقط مشاهير الفن لكنها تضم أيضا أهم سياسيي العالم، وسيستمر حفل الزواج 5 أشهر، وستتخلله مجموعة من الأنشطة والمناسبات.



ويخطط أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت للزواج في 12 يوليو أي بعد نحو 5 أشهر.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاحتفالات من المقرر أن تكلف 152 مليون دولار.



ويُشاع أن عقد تقديم الطعام وحده، الممنوح لإحدى مجموعات الفنادق الخمس نجوم الرائدة في الهند، تبلغ قيمته حوالي 25 مليون دولار.



ومساء الأربعاء، أطلق أمباني وليمة مدتها ثلاثة أيام لأكثر من 51 ألف قروي في بلدة ريلاينس في مسقط رأسه جامناجار بولاية جوجارات غرب الهند.



تمتد إمبراطورية أمباني لتشمل قطاعات النفط والاتصالات والنسيج والمواد الكيماوية، وهو أغنى رجل في آسيا، إذ حل في المرتبة 10 على قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 117 مليار دولار.



وقد ذاع صيت أمباني وشركته "ريلاينس للصناعات المحدودة"، التي تعتبر من كبرى شركات النفط والاتصالات في الهند، بعد أن تمكن من الحلول مكان نظيره الصيني جاك ما، مؤسس "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة"، على رأس قائمة أثرياء آسيا في 2018.



تشمل قائمة الحضور التي تضم حوالي 1200 شخص أسماء مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وسندر بيتشاي، وإيفانكا ترامب، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الهنود الأثرياء، بينهم غوتام أداني، وكومار مانجالام بيرلا، فضلاً عن لاعب الكريكيت الأسطوري ساشين تيندولكار، ومشاهير بوليوود، مثل ديبيكا بادوكون، شاروخان.