الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أقوى النجوم وأضخم الاعمال الدرامية والبرامج فقط على الجديد .. ماذا ينتظركم في شهر رمضان؟
أقوى النجوم وأضخم الاعمال الدرامية والبرامج فقط على الجديد .. ماذا ينتظركم في شهر رمضان؟
A-
A+

أقوى النجوم وأضخم الاعمال الدرامية والبرامج فقط على الجديد .. ماذا ينتظركم في شهر رمضان؟

منوعات

2024-03-05 | 09:06
أقوى النجوم وأضخم الاعمال الدرامية والبرامج فقط على الجديد .. ماذا ينتظركم في شهر رمضان؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أقوى النجوم وأضخم الاعمال الدرامية والبرامج فقط على الجديد .. ماذا ينتظركم في شهر رمضان؟

"قمر رمضان" .. تعود "الجديد" في رمضان 2024 لتقدم أقوى وأهم الأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية، والتي سترافق الجمهور على مدار الشهر الكريم.

ويحل هذه السنة النجم تيم حسن بطلاً على شاشة الجديد بعد غياب، ضمن أضخم الإنتاجات على الإطلاق في المسلسل السوري "تاج"، والذي سيجمعه بالنجم بسام كوسا، والنجمة فايا يونان، والذي سينقل لنا أجواءً حماسية وتشويقية لقصة رائعة ستأسر القلوب وتذهل العقول، إذ سيقف تيم حسن في العمل وجهاً لوجه مع بسام كوسا في صراع بين المبادئ والقيم والخيانة. 
وتستكمل الجديد إبهار المتابعين في الأعمال التي تقدمها عبر شاشتها، وهذه المرة مع النجم باسل خياط والنجمة كارمن بصيبص، في مسلسل "نظرة حب". 
ويخوض مسلسل "نظرة حب" الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية المشتركة، في عوالم رومانسية مشوقة، والتي ستجمع أبطال العمل ضمن حبكة درامية من المؤكد أنها ستحصد إعجاب الجمهور. 
ومن الأعمال العربية، إلى الأعمال التركية والتي سيكون لها نصيب من التواجد على شاشة "الجديد" ضمن عملين، ونبدأها مع المسلسل الرومانسي "منزلي"، والذي يعود من خلاله ابراهيم تشيليكول ليطل عبر القناة، إذ يروي العمل قصة حب معقدة تتحدى الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
ويذكر بأن مسلسل "منزلي"، حصد العديد من الجوائز، نذكر منها: جائزة أفضل مسلسل درامي في حفل جوائز الفراشة الذهبية لعام 2020 . 
أما ثاني الأعمال والذي حصد إعجاب النقاد في تركيا بفضل أداء أبطاله الرائع وقصته القوية، "اللهيب"، والذي سيأخذكم في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق، ضمن قصة اجتماعية تتناول عدة مواضيع حساسة ومنها، العنف الأسري، استغلال العمال، بالإضافة إلى تحديات المرأة في المجتمع. 
وتتابع "الجديد"، في تقديم الأفضل للمشاهد في رمضان 2024، إذ لم تغفل عن عرض السلسلة القرآنية المميزة "نحييها لنحيا"، والتي تغوص في تعليم الأطفال في كل حلقة خُلق من أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبر قصص دينية ستترك أثراً وجدانياً في نفس كل من يسمعها من الأطفال. 
ونختم برامج "الجديد"، مع برنامج الطبخ "الشيف أنطوان عنا"، مع الشيف اللبناني الأكثر شهرة الشيف أنطوان، والذي سيكون حاضراً بشكل يومي على السفرة الرمضانية، ليعلّم المشاهدين أبرز تقنيات الطبخ، بطهي 3 وجبات رمضانية متكاملة. 
هذا ومن البارز، أن الشيف أنطوان سيستقبل في كل حلقة إحدى الشخصيات المشهورة، والتي ستساعده وتتحداه في مهمة الطهي.

اقرأ ايضا في منوعات

بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"
11:45

بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"

صورة وتغريدة ايلون ماسك بعدما أبلغ مستخدمون حول العالم موقع "داون ديتيكتور" عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".

11:45

بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"

صورة وتغريدة ايلون ماسك بعدما أبلغ مستخدمون حول العالم موقع "داون ديتيكتور" عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024