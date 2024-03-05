أقوى النجوم وأضخم الاعمال الدرامية والبرامج فقط على الجديد .. ماذا ينتظركم في شهر رمضان؟

"قمر رمضان" .. تعود "الجديد" في رمضان 2024 لتقدم أقوى وأهم الأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية، والتي سترافق الجمهور على مدار الشهر الكريم.

ويحل هذه السنة النجم تيم حسن بطلاً على شاشة الجديد بعد غياب، ضمن أضخم الإنتاجات على الإطلاق في المسلسل السوري "تاج"، والذي سيجمعه بالنجم بسام كوسا، والنجمة فايا يونان، والذي سينقل لنا أجواءً حماسية وتشويقية لقصة رائعة ستأسر القلوب وتذهل العقول، إذ سيقف تيم حسن في العمل وجهاً لوجه مع بسام كوسا في صراع بين المبادئ والقيم والخيانة.

وتستكمل الجديد إبهار المتابعين في الأعمال التي تقدمها عبر شاشتها، وهذه المرة مع النجم باسل خياط والنجمة كارمن بصيبص، في مسلسل "نظرة حب".

ويخوض مسلسل "نظرة حب" الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية المشتركة، في عوالم رومانسية مشوقة، والتي ستجمع أبطال العمل ضمن حبكة درامية من المؤكد أنها ستحصد إعجاب الجمهور.

ومن الأعمال العربية، إلى الأعمال التركية والتي سيكون لها نصيب من التواجد على شاشة "الجديد" ضمن عملين، ونبدأها مع المسلسل الرومانسي "منزلي"، والذي يعود من خلاله ابراهيم تشيليكول ليطل عبر القناة، إذ يروي العمل قصة حب معقدة تتحدى الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ويذكر بأن مسلسل "منزلي"، حصد العديد من الجوائز، نذكر منها: جائزة أفضل مسلسل درامي في حفل جوائز الفراشة الذهبية لعام 2020 .

أما ثاني الأعمال والذي حصد إعجاب النقاد في تركيا بفضل أداء أبطاله الرائع وقصته القوية، "اللهيب"، والذي سيأخذكم في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق، ضمن قصة اجتماعية تتناول عدة مواضيع حساسة ومنها، العنف الأسري، استغلال العمال، بالإضافة إلى تحديات المرأة في المجتمع.

وتتابع "الجديد"، في تقديم الأفضل للمشاهد في رمضان 2024، إذ لم تغفل عن عرض السلسلة القرآنية المميزة "نحييها لنحيا"، والتي تغوص في تعليم الأطفال في كل حلقة خُلق من أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبر قصص دينية ستترك أثراً وجدانياً في نفس كل من يسمعها من الأطفال.

ونختم برامج "الجديد"، مع برنامج الطبخ "الشيف أنطوان عنا"، مع الشيف اللبناني الأكثر شهرة الشيف أنطوان، والذي سيكون حاضراً بشكل يومي على السفرة الرمضانية، ليعلّم المشاهدين أبرز تقنيات الطبخ، بطهي 3 وجبات رمضانية متكاملة.

هذا ومن البارز، أن الشيف أنطوان سيستقبل في كل حلقة إحدى الشخصيات المشهورة، والتي ستساعده وتتحداه في مهمة الطهي.