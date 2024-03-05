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بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل &quot;فيسبوك&quot;
بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"
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بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"

منوعات

2024-03-05 | 11:45
بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"
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Aljadeed
بصورة مضحكة ... إيلون ماسك يسخر من عطل "فيسبوك"

صورة وتغريدة ايلون ماسك بعدما أبلغ مستخدمون حول العالم موقع "داون ديتيكتور" عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".

بعدما أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيقي  فيسبوك وإنستغرام عن تعطل خوادمها  سخر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من هذا العطل التقني بصورة مثيرة للضحك نشرها على منصة "إكس" .

فقد نشر الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" صورة من تغريدة رئيس الاتصالات في "ميتا" وفي الخلفية صورة طريفة لبطاريق (فيسبوك وإنستغرام وثريد) وهي ترفع السلام لقائدها البطريق "إكس".

كما شمت إيلون ماسك بتعطل موقع فيسبوك وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".

وجاءت تغريدة ايلون ماسك بعدما أبلغ مستخدمون حول العالم موقع "داون ديتيكتور" عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".

كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.

 
 

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