اليكم حالة الطقس في الأيام المقبلة .. "الثلوج على 1800"

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يتخلله انفراجات وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات التي تعلو عن 1800 متر.وجاء في النشرة الاتي:الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم السبت حيث يتحول إلى مستقر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءا من الظهر، تتكاثف الغيوم بشكل تدريجي وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة واحتمال ان تكون غزيرة أحيانا بدءا من بعد الظهر ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة والتي تشتد شمال البلاد فتقارب سرعتها ال65 كم/س، كما تهطل الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن ال 1900 متر، ويتدنى مستوى تساقطها فجر الخميس لتلامس ال ١٧٠٠ متر.الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يتخلله انفراجات وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات التي تعلو عن 1800 متر.الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة شمال البلاد خلال النهار واحتمال ان تكون غزيرة خلال الليل مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد،على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويستقر خلال الليل.-الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 15 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كم/س، تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد فتقارب أحيانا ال 65 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة .-الضغط الجوي:761 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,01-ساعة غروب الشمس: 17:37