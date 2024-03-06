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&quot;ستاربكس&quot; تخفض عدد موظفيها في الشرق الأوسط... والسبب؟
"ستاربكس" تخفض عدد موظفيها في الشرق الأوسط... والسبب؟
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"ستاربكس" تخفض عدد موظفيها في الشرق الأوسط... والسبب؟

منوعات

2024-03-06 | 13:46
"ستاربكس" تخفض عدد موظفيها في الشرق الأوسط... والسبب؟
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Aljadeed
"ستاربكس" تخفض عدد موظفيها في الشرق الأوسط... والسبب؟

أعلنت مجموعة الشايع ومقرها الكويت، الأربعاء، عن تقليص عدد موظفي فروع ستاربكس التابعة لها في الشرق الأوسط بسبب "الظروف التجارية الصعبة"، في سياق الحرب في غزة التي أدت إلى مقاطعة العلامات التجارية الغربية.

ولم تذكر مجموعة الشايع التي تمتلك حقوق علامة ستاربكس في الشرق الأوسط، ما إذا كان سبب تسريح العمال هو حملة المقاطعة الإقليمية التي تستهدف منذ أكتوبر منتجات دول يعتقد المستهلكون أنها تدعم إسرائيل.

في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، أرجع متحدث باسم مجموعة الشايع القرار إلى "الظروف التجارية الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية".

كما أضاف "اتخذنا قراراً مؤسفاً وصعباً للغاية لخفض عدد الزملاء في مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، من دون أن يوضح عدد الموظفين المعنيين بالتسريح.

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