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قتلى بتحطم طائرة.. ورسالة أخيرة قبل لحظات من الموت!
قتلى بتحطم طائرة.. ورسالة أخيرة قبل لحظات من الموت!
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قتلى بتحطم طائرة.. ورسالة أخيرة قبل لحظات من الموت!

منوعات

2024-03-07 | 02:28
قتلى بتحطم طائرة.. ورسالة أخيرة قبل لحظات من الموت!
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Aljadeed
قتلى بتحطم طائرة.. ورسالة أخيرة قبل لحظات من الموت!

قالت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية في وقت مبكر، الثلاثاء، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرة ذات محرك واحد بجوار طريق سريع في المدينة.

وذكرت الشرطة على منصة إكس أن الطائرة تحطمت خارج المسارات المتجهة شرقا بعد مخرج حي شارلوت بايك، مضيفة أن العمل مستمر لتحديد المكان الذي انطلقت منه الطائرة.

وقالت الشرطة إن إدارة الطيران الاتحادية موجودة حاليا في مكان الحادث.

وأوضح متحدث باسم الشرطة للصحفيين، في تصريحات نقلتها شبكة إيه.بي.سي نيوز، أن برج المراقبة في مطار جون تيون في ناشفيل تلقى رسالة من طيار في حوالي الساعة 7:40 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة الإثنين.

وأضاف أن الطيار قال إن "طائرته تعاني من عطل في المحرك والطاقة، وتحتاج إلى إذن للهبوط".

وذكر متحدث باسم إدارة إطفاء ناشفيل للشبكة إن الطائرة انفجرت عند الاصطدام. وأضاف أن تأثير الاصطدام كان كارثيا ولم يترك أي ناجين.
 

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