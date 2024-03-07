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عقرب يلدغ نزيلاً في &quot;منطقة حساسة&quot; أثناء نومه بفندق فاخر
عقرب يلدغ نزيلاً في "منطقة حساسة" أثناء نومه بفندق فاخر
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عقرب يلدغ نزيلاً في "منطقة حساسة" أثناء نومه بفندق فاخر

منوعات

2024-03-07 | 11:15
عقرب يلدغ نزيلاً في "منطقة حساسة" أثناء نومه بفندق فاخر
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Aljadeed
عقرب يلدغ نزيلاً في "منطقة حساسة" أثناء نومه بفندق فاخر

العقرب كان عالقاً بالملابس الداخلية للنزيل

تعرض نزيل في أحد المنتجعات الفاخرة في مدينة لاس فيغاس الأميركية لموقف مرعب، بعدما استيقظ على ألم لا يطاق نتيجة تعرضه للدغة من عقرب في منطقة حساسة في جسده.

وبحسب ما اشارت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية ، كان مايكل فارشي، يقيم في فندق The Venetian خلال عيد الميلاد عندما استيقظ فجأة في منتصف الليل وهو يعاني من ألم مبرح في منطقته الحساسة.

وقال النزيل "شعرت وكأن شخصا ما يطعنني في منطقتي الخاصة".

كما أضاف فارشي أنه اكتشف مصدر الألم، بعد أن نهض من السرير مسرعا إلى الحمام، فرأى عقربا معلقا على ملابسه الداخلية، فسارع لالتقاط صورة له. وتابع "كان العقرب تحت غطائي".

ومن المرجح أن يكون العقرب البرتقالي من نوع لحاء أريزونا، وهو النوع الوحيد من الأنواع الذي يعتبر "قاتلا".

وفي إحدى الصور، كان المخلوق السام ملتصقاً بسروال الرجل، مما يؤكد ادعاءاته بشأن حادثة العض.

كما قدم فارشي تقريرا طبيًا عن الحادث في الساعة 8 صباحا، ذكر فيه المنطقة الحساسة التي تعرضت للعض.

وعندما سئل عن الإصابات التي لحقت به، كتب فارشي "ألم شديد".

من جانبه، قال بريان فيراج محامي النزيل سيئ الحظ "أنا متأكد من أن فندق The Venetian، مثل كل الفنادق الكبرى، لديه سياسات وإجراءات مطبقة لتجنب شيء من هذا القبيل، ومع ذلك، فإن وجود سياسات وإجراءات مطبقة شيء، والتأكد من اتباعها شيء آخر".

وأضاف أنه يفكر الآن في اتخاذ إجراء قانوني ضد الفندق، واصفا الحادث الذي تعرض له موكله بالخطير، الذي لا يمكن التهاون به.

ولا يعرف الموظفون في منتجع The Venetian كيف دخل العقرب إلى غرفة الفندق.

يشار إلى أن منتجع The Venetian من خمس نجوم، ويمكن أن تتراوح أسعار الغرف من 250 دولاراً إلى 2500 دولارا في الليلة.‌‏

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