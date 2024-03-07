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طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث
طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث
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طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث

منوعات

2024-03-07 | 14:32
طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث
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Aljadeed
طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث

خلاف حاد وقع بين الضحية والمشتبه فيهما داخل الملهى، ثم انتقل إلى الشارع حيث توفي الشاب متأثراً بطعنة سكين


قُتل المغربي رضا أرشاد، لاعب نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم، الناشط في قسم الهواة خلال الأسبوع الحالي في أعقاب جريمة قتل يشتبه في ارتكابها من قبل شابين إسبانيين يجري التحقيق معهما، وفق ما نقلته تقارير إخبارية محلية.

وفي السياق قالت التقارير نقلًا عن مسؤول محلي في إقليم الأندلس، إن اللاعب المغربي رضا أرشاد، البالغ من العمر 21 عاما، تعرض إلى طعنة قاتلة بسكين، في حي سانتا كلارا بمدينة إشبيلية، بعد خلاف حدث بينه وبين شابين داخل ملهى ليلي في المدينة.

وكشف بيدرو فيرنانديز، مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس، أن "خلافا حادا حدث بين الضحية والمشتبه فيهما داخل الملهى، ثم انتقل إلى الشارع، ونتجت عنه وفاة الشاب متأثرا بطعنة سكين".

وقد اعتقلت السلطات شابين يبلغان من العمر 18 عاما، ويحملان الجنسية الإسبانية، للاشتباه في تورطهما في هذه الحادثة، في انتظار عرضهما على المحاكمة، كما يجري جمع التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.

ونعى الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو ليبرتاد على منصة "إيكس" لاعبه المغربي بعبارات مؤثرة، قال فيها: "بألم عميق، يؤسفنا أن نعلن وفاة لاعبنا الكبير رضا.. شاب لديه أحلام وأهداف في الحياة أخذتها منا يد قاسية لا ترحم.. ارقد بسلام يا صديقي، سوف نفتقدك".

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