كسوف كلي للشمس سيحدث هذا العام ... أين ومتى ؟

ينتظر محبو الظواهر الفلكية بشغف حدثا هاما متوقعا حدوثه الشهر المقبل لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث سيحجب القمر الشمس تماما في أميركا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، في كسوف كلي للشمس. ويُنتظر حدوث تلك الظاهرة في 8 نيسان المقبل.

وبحسب "العربية" ، يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا وأميركا الشمالية وشمال أميركا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، فيما لن يُرى في المنطقة العربية. ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريباً.





الى ذلك فانه وفقا لهيئة الفضاء الأميركية "ناسا"، سيبدأ الكسوف يوم الثامن من نيسان المقبل فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

ويمر مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تينيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كويبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة.