الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كسوف كلي للشمس سيحدث هذا العام ... أين ومتى ؟
كسوف كلي للشمس سيحدث هذا العام ... أين ومتى ؟
A-
A+

كسوف كلي للشمس سيحدث هذا العام ... أين ومتى ؟

منوعات

2024-03-07 | 14:43
كسوف كلي للشمس سيحدث هذا العام ... أين ومتى ؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كسوف كلي للشمس سيحدث هذا العام ... أين ومتى ؟

الظاهرة الفلكية النادرة لن تتكرر إلا بعد 20 عاماً..

ينتظر محبو الظواهر الفلكية بشغف حدثا هاما متوقعا حدوثه الشهر المقبل لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، حيث سيحجب القمر الشمس تماما في أميركا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، في كسوف كلي للشمس. ويُنتظر حدوث تلك الظاهرة في 8 نيسان المقبل.

وبحسب "العربية" ، يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا وأميركا الشمالية وشمال أميركا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، فيما لن يُرى في المنطقة العربية. ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريباً.

 

 

الى ذلك فانه وفقا لهيئة الفضاء الأميركية "ناسا"، سيبدأ الكسوف يوم الثامن من نيسان المقبل فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

ويمر مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تينيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كويبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة.

اقرأ ايضا في منوعات

تعرض امرأة لـ "اغتصاب جماعي".. والمتهمون اربعة لاعبين لكرة القدم
Play
03:15

تعرض امرأة لـ "اغتصاب جماعي".. والمتهمون اربعة لاعبين لكرة القدم

المرأة قالت إنها تناولت المشروبات الكحولية مع اللاعبين ونامت في أحد الأسرة ثم تعرضت للاغتصاب

03:15

تعرض امرأة لـ "اغتصاب جماعي".. والمتهمون اربعة لاعبين لكرة القدم

المرأة قالت إنها تناولت المشروبات الكحولية مع اللاعبين ونامت في أحد الأسرة ثم تعرضت للاغتصاب

بالفيديو - طفل شجاع يُحشر بغرفة مع نمر مفترس.. وهكذا نجا من موت محتم
Play
02:47

بالفيديو - طفل شجاع يُحشر بغرفة مع نمر مفترس.. وهكذا نجا من موت محتم

الطفل كان منهمكاً في هاتفه جالسا على المقعد المواجه للباب حيث دخل نمر ضخم إلى الغرفة

02:47

بالفيديو - طفل شجاع يُحشر بغرفة مع نمر مفترس.. وهكذا نجا من موت محتم

الطفل كان منهمكاً في هاتفه جالسا على المقعد المواجه للباب حيث دخل نمر ضخم إلى الغرفة

طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث
Play
14:32

طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث

خلاف حاد وقع بين الضحية والمشتبه فيهما داخل الملهى، ثم انتقل إلى الشارع حيث توفي الشاب متأثراً بطعنة سكين


14:32

طعنة سكين تنهي حياة لاعب اتلتيكو الاسباني المغربي رضا ارشاد ... ووسائل اعلام تكشف تفاصيل ما حدث

خلاف حاد وقع بين الضحية والمشتبه فيهما داخل الملهى، ثم انتقل إلى الشارع حيث توفي الشاب متأثراً بطعنة سكين


يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024