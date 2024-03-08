بالفيديو - طفل شجاع يُحشر بغرفة مع نمر مفترس.. وهكذا نجا من موت محتم

أظهرت لقطات مصورة لحظة مخيفة كان خلالها طفل هندي يدعى موهيت أهير، 12 عامًا، من ولاية ماهاراشترا بالهند، يتصفح هاتفه بشكل عرضي عندما دخل حيوان مفترس إلى الغرفة حيث كان الطفل يسترخي داخل مكتب في قاعة حفلات زفاف صباح الثلاثاء الماضي قبل أن يفاجأ بنمر كبير مفترس.

وتم تداول مقطع فيديو مثير للإعجاب على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة التي قام فيها موهيت بهروبه "الذكي"، وأثنى عليه المتابعون على تصرفه الرائع والشجاع.

وظهر في اللقطات الطفل وهو منهمك في هاتفه جالسا على المقعد المواجه للباب حيث دخل نمر ضخم إلى الغرفة ويبدو أنه لم يلاحظ موهيت.

A 12-year-old boy held his nerve during a close encounter with a leopard and managed to trap the big cat inside an office cabin till help arrived in Malegaon, India. pic.twitter.com/gtw43FmHAW — Entertain Me HQ (@EntertainMeHQ) March 6, 2024

وبعد أن اكتشف موهيت الحيوان البري نزل بهدوء عن مقعده أثناء فصل هاتفه. وقد ثبتت عيناه على الحيوان المفترس، واندفع نحو الباب بمجرد أن أصبح النمر في زاوية الغرفة وأغلقه بسرعة.

وتذكر موهيت إحضار هاتفه معه عندما هرب. وفي حديثه لصحيفة "Times of India"، قال موهيت: "كان النمر قريبًا جدًا. لم يكن هناك أي مسافة بيني وبين النمر. كنت خائفًا، لكنني نزلت بهدوء وتسللت خارج المكتب. أغلقت الباب خلفي".

واستمر الفيديو لإظهار القطة المرقطة مستلقية على أرضية المكتب خلف كرسي قبل أن يحملها مسؤولو إدارة الغابات.

وتم تخدير النمر وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى.