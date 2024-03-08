تعرض امرأة لـ "اغتصاب جماعي".. والمتهمون اربعة لاعبين لكرة القدم

أوقف نادي فيليز سارسفيلد المنافس في الدوري الممتاز الأرجنتيني لكرة القدم أربعة لاعبين يوم امس بعد أن اتهمتهم امرأة باغتصابها الأسبوع الماضي.

وقالت إدلرة النادي إنها أوقفت حارس المرمى سيباستيان سوسا والمدافع بريان كوفري ولاعب الوسط خوسيه إجناسيو فلورنتين والمهاجم أبييل أوسوريو بعد أن علمت أن المدعين فتحوا تحقيقا في الأمر.

وقد تم تقديم بلاغ بشأن اعتداء جنسي في توكومان، المدينة التي تقع على بعد 1200 كيلومتر شمال بوينس آيرس، حيث لعب فيليز السبت مباراة ضد أتلتيكو توكومان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية المزعومة أخبرت السلطات أنها وافقت على الانضمام إلى أحد اللاعبين في غرفة بالفندق، لكن كان هناك أيضًا ثلاثة رجال آخرين.

الى ذلك قالت المرأة إنها شربت المشروبات الكحولية مع اللاعبين، ونامت في أحد الأسرة ثم تعرضت للاغتصاب.

لم يعلق أي من اللاعبين الأربعة أو ممثليهم على التحقيق.

قال فيليز، وهو نادي أرجنتيني تاريخي حصل على 10 ألقاب وطنية وكأس كوبا ليبرتادوريس عام 1994، إنه على استعداد ”لتقديم أي المعلومات وجميع التفاصيل ذات الصلة حتى يتمكن من المساعدة في التحقيق”.