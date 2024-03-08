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&quot;لدينا رونالدوان اثنان&quot;.. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية
"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية
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"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية

منوعات

2024-03-08 | 06:17
"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية
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Aljadeed
"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية

تحوّل شبيه رونالدو التركي غوكمان أكدوغان، إلى ظاهرة وأحد مشاهير مواقع التواصل بسبب شبه ملامحه بلاعب كرة القدم البرتغالي في نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

 وانتشرت له مقاطع فيديو كثيرة مؤخراً في العالم العربي، بعدما زار الشاب التركي أكدوغان السعودية، ودخل ملعب النصر ليشعل الأجواء هناك، حيث تهافت عليه الناس لالتقاط الصور معه.

ودخل شبيه رونالدو التركي الملعب وتجوّل بين مدرجات الجماهير، مرتدياً قميص نادي النصر الذي يهاجم فيه البرتغالي رونالدو.

 وتهافت المشجعون نحوه لالتقاط الصور معه، بينما كانت هناك هتافات تنادي "رونالدو رونالدو"، في إشارة إلى الشبه الموجود مع اللاعب البرتغالي.

 
 

ولدى أكدوغان أكثر من 180 ألف متابع على حسابه في إنستغرام، وينشر فيه صور ومقاطع فيديو تبرز شبهه باللاعب البرتغالي.

 ويظهر شبيه رونالدو التركي بمقاطع الفيديو التي ينشرها، محاولاً تقليد رونالدو بحركاته وابتسامته ونظراته، ما يزيد ملامح الشبه بينهما.

وفي 2013 ظهر أكدوغان ربما لأول كشبيه لرونالدو، حينما تمكن من رؤية رونالدو في ملعب "تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليك" بإسطنبول، خلال مباراة مع غلطة سراي التركي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا آنذاك.

 ولم يتمكن شبيه رونالدو التركي من حبس دموعه حينما رأى اللاعب البرتغالي، والتقطا الصور معاً، بينما أحد الأتراك من الخلف كان يقول: "لدينا رونالدوان اثنان".

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