الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان الأحد
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان الأحد
A-
A+

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان الأحد

منوعات

2024-03-08 | 09:46
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان الأحد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان الأحد

دعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية شهر رمضان مساء الأحد، الموافق 10 مارس/آذار الجاري.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هجرية) وتاريخ 1/ 8/ 1445هجرية، أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11/ 2/ 2024 ميلادية، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445 هجرية الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادية".

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، حسب "واس".

ومضت المحكمة قائلة: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

اقرأ ايضا في منوعات

بالصور- "أقدم خبز مخمّر" في العالم عمره 8 آلاف عام... اين وجد؟
07:13

بالصور- "أقدم خبز مخمّر" في العالم عمره 8 آلاف عام... اين وجد؟

بالصور- "أقدم خبز مخمّر" في العالم عمره من 8 آلاف عام... اين وجد؟

07:13

بالصور- "أقدم خبز مخمّر" في العالم عمره 8 آلاف عام... اين وجد؟

بالصور- "أقدم خبز مخمّر" في العالم عمره من 8 آلاف عام... اين وجد؟

"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية
Play
06:17

"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية

تحوّل شبيه رونالدو التركي غوكمان أكدوغان، إلى ظاهرة وأحد مشاهير مواقع التواصل بسبب شبه ملامحه بلاعب كرة القدم البرتغالي في نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

06:17

"لدينا رونالدوان اثنان".. بالفيديو - شبيه رونالدو التركي يشعل الأجواء في السعودية

تحوّل شبيه رونالدو التركي غوكمان أكدوغان، إلى ظاهرة وأحد مشاهير مواقع التواصل بسبب شبه ملامحه بلاعب كرة القدم البرتغالي في نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

"خدره ثم باع كليته".. جريمة مروعة ارتكبها أب بحق ابنه
Play
06:12

"خدره ثم باع كليته".. جريمة مروعة ارتكبها أب بحق ابنه

الاب قام ببيع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير...

06:12

"خدره ثم باع كليته".. جريمة مروعة ارتكبها أب بحق ابنه

الاب قام ببيع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير...

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024