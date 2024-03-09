بالفيديو - رجل يقتل زوجته أمام الكاميرا والمحكمة تحكم بسجنه 10 سنوات فقط

وثق مقطع فيديو مرعب رجلاً يحمل بندقية قبل ان يطلق ثلاث طلقات على زوجته ويقتلها لتتم محاكمته لاحقاً بالسجن 10 سنوات فقط.

وفي التفاصيل، بحسب العربية .نت" حُكم على رجل من تكساس، أطلق النار على زوجته فقتلها أمام الكاميرا - بعد أن اكتشف أنها كانت على علاقة غرامية - بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بتهمة قتلها.

وحُكم على كاري برمنغهام، 60 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عامًا، فقتلها في ديسمبر 2021 بعد اكتشاف أنها كانت على علاقة غرامية.

وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن - الحد الأقصى هو 20 عامًا.

وظهر برمنغهام في الفيديو وهو يقود سيارته في ممر منزلهما في سبرينج بولاية تكساس، ويرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية. وقد قال لزوجته: "حسنًا، إلى اللقاء. أنت [ستذهبين] لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك"، قبل إطلاق النار عليها ثلاث مرات.

ووقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة، ودار بينهما جدال لمدة 30 دقيقة قبل إطلاق النار.

كما قال لزوجته : "لقد انتهيتِ"، بينما ترد باتريشيا: "لقد انتهيتَ أيضًا"، حيث أصبحت محادثتهما أكثر سخونة