الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيف يؤثر التهاب المعدة على وظائف الدماغ؟
كيف يؤثر التهاب المعدة على وظائف الدماغ؟
A-
A+

كيف يؤثر التهاب المعدة على وظائف الدماغ؟

منوعات

2024-03-09 | 04:27
كيف يؤثر التهاب المعدة على وظائف الدماغ؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيف يؤثر التهاب المعدة على وظائف الدماغ؟

يشير الأطباء إلى أن التهاب المعدة يمكن أن يؤثر سلباً في وظائف الدماغ، ولكن العلاج المناسب سيساعد على استعادة الصحة.

التهاب المعدة، هو التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وله أعراض مختلفة، يمكن أن تكون حادة أو مزمنة.

ويسبب التهاب المعدة التهاب وضمور خلايا الغشاء المخاطي للمعدة، ويمكن أن يؤثر سلبا في الذاكرة. ويؤدي ضمور الخلايا إلى ضعف امتصاص العناصر المغذية بما فيها المعادن والفيتامينات الضرورية لعمل الدماغ بصورة طبيعية. وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الذاكرة وبطء الوظائف المعرفية وحتى يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ومن أعراض التهاب المعدة:

- الشعور بالثقل حتى بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

- التجشؤ، أي طرد الهواء من المعدة عبر المريء، يمكن أن يحدث حتى من دون شرب المشروبات الغازية.

-انتفاخ البطن، يمكن أن يشعر المصاب بالتهاب المعدة بالامتلاء بعد تناول الطعام، وهذا مرتبط باضطراب عملية الهضم الطبيعية.

ولتشخيص الإصابة بالتهاب المعدة يجب الخضوع لعملية تنظير المعدة وأخذ خزعة. ويعالج التهاب المعدة باستخدام مضادات البكتيريا واتباع نظام غذائي محدد لا يحتوي على القهوة والمشروبات الغازية وبعض أنواع الخضار النيئة، لأنها تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

 

اقرأ ايضا في منوعات

علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض
Play
04:59

علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض

استبعد علماء الفلك "قبل بضع سنوات" احتمال اصطدام كويكب خطير يسمى "أبوفيس" بالأرض أثناء مروره قربها أو نتيجة لاصطدامه بكويكب آخر يغيّر مساره الأصلي

04:59

علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض

استبعد علماء الفلك "قبل بضع سنوات" احتمال اصطدام كويكب خطير يسمى "أبوفيس" بالأرض أثناء مروره قربها أو نتيجة لاصطدامه بكويكب آخر يغيّر مساره الأصلي

بالفيديو - رجل يقتل زوجته أمام الكاميرا والمحكمة تحكم بسجنه 10 سنوات فقط
Play
03:03

بالفيديو - رجل يقتل زوجته أمام الكاميرا والمحكمة تحكم بسجنه 10 سنوات فقط

الرجل قال لزوجته قبل اطلاق النار عليها : " الى اللقاء..لقد انتهيتِ"

03:03

بالفيديو - رجل يقتل زوجته أمام الكاميرا والمحكمة تحكم بسجنه 10 سنوات فقط

الرجل قال لزوجته قبل اطلاق النار عليها : " الى اللقاء..لقد انتهيتِ"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024