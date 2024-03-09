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علماء الفلك: &quot;أبوفيس&quot; لن يضرب الأرض
علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض
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علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض

منوعات

2024-03-09 | 04:59
علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض
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Aljadeed
علماء الفلك: "أبوفيس" لن يضرب الأرض

استبعد علماء الفلك "قبل بضع سنوات" احتمال اصطدام كويكب خطير يسمى "أبوفيس" بالأرض أثناء مروره قربها أو نتيجة لاصطدامه بكويكب آخر يغيّر مساره الأصلي

ودرس عالما الفلك، بول ويغرت من جامعة ويسترن، وبن هيات من جامعة واترلو في كندا، مدارات أكثر من 1.3 مليون كويكب معروف في النظام الشمسي الداخلي، وتوصلا إلى نتيجة مؤكدة مفادها: لن يصطدم أي كويكب بـ"أبوفيس" خلال بضع سنوات، ما ينفي احتمال اصطدامه بالأرض.

ويقول هيات: "بالنظر إلى مدى اقتراب أبوفيس من الأرض، هناك خطر محتمل من أن انحرافه عن مساره الحالي قد يجعله أقرب إلى الاصطدام بكوكبنا. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يتسبب اصطدام كويكب آخر بأبوفيس في انحرافه، ما يحفزنا على دراسة هذا السيناريو".

 وقد يمر "أبوفيس" قرب كويكب آخر يسمى "زانثوس" في ديسمبر عام 2026 على مسافة 10000 كيلومتر.

ويقول ويغرت: "لقد حسبنا مسارات جميع الكويكبات المعروفة باستخدام محاكاة حاسوبية مفصلة لنظامنا الشمسي، وتم تقييم إمكانية وقوع مثل هذا الحدث غير المحتمل. لحسن الحظ، لا يتوقع حدوث مثل هذه الاصطدامات".

الجدير بالذكر أن العلماء اكتشفوا "أبوفيس" في عام 2004، واعتبر تهديدا محتملا. كما أشارت التوقعات المبكرة إلى أن هناك فرصة مقلقة للغاية بنسبة 2.7% للاصطدام بالأرض في عام 2029.

ولكن العلماء سرعان ما استبعدوا هذا الاحتمال رغم اقتراب "أبوفيس" من الأرض كل ثماني سنوات.

 

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