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&quot;حادث&quot; على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل
"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل
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"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل

منوعات

2024-03-10 | 12:11
"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل
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Aljadeed
"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل

أُلقي القبض على رجل في وقت مبكر من صباح السبت بعدما اصطدمت سيارته ببوابات قصر باكنغهام في لندن، حسبما أفادت الشرطة الأحد.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع حوالى الساعة 02,33 بتوقيت غرينتش صباح السبت، عندما "صدمت سيارة أبواب قصر باكنغهام".

وأضافت أن "عناصر شرطة مسلّحين ألقوا القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في إحداثه أضرارا جنائية. وتم نقله إلى المستشفى".

وأوضحت أن "لا إصابات بينما يستمر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية حول قصر باكنغهام المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، حيث تقوم الشرطة المسلحة بدوريات حول المبنى الواقع في وسط العاصمة.

وفي الماضي، شهد قصر باكنغهام عدة محاولات تسلل. ففي نوفمبر الماضي، تم تغريم رجل حاول اقتحام الاسطبلات الملكية في القصر.

وفي مايو الماضي، أُلقي القبض على رجل بعدما ألقى خراطيش بندقية في الحديقة قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث.

وفي حادثة أخرى في الخريف، حُكم على رجل بالسجن لمدة 15 شهرا لأنّه اصطدم بسيارته بالبوابات التي تمنع الوصول إلى داونينغ ستريت الشارع الآمن الذي يقع فيه مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

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