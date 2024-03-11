للحفاظ على نشاطك بالصيام... 5 نصائح رمضانية مفيدة!

يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يأتي الشهر الكريم حاملاً معه فضائل التفكّر والتعبّد والشكر والامتنان وتمتد فيه جسور المحبّة والتواصل مع الأهل والأصدقاء.



في شهر رمضان المبارك، يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب خلال الفترة الممتدة بين شروق الشمس وغروبها. في حين أنه من المعروف أن للصيام المتقطع فوائد صحيّة كثيرة، إلّا أنه قد يستهلك طاقة كبيرة إذا تصاحبه فترات قصيرة من النوم ليلاً وتغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية التي يحاول الجسم الاعتياد عليها. فيما يلي خمس نصائح مفيدة لتعزيز طاقة الجسم خلال ساعات النهار.