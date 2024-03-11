ناشط أميركي شهير يعتنق الإسلام مع زوجته في أول أيام رمضان

أعلن الناشط والمؤلف الأميركي المعروف شون كينغ وزوجته اعتناقهما الإسلام، الاثنين، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر كينغ مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مع زوجته وهما ينطقان الشهادة التي لقنها لهما إمام مسلم.

وقال كينغ في منشوره: "عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس حيث نطقنا سويا الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يوما جميلا وقويا وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبدا".

وأضاف: "سأصلي من أجلكم وأطلب منكم الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم".

ويحمل كينغ شهادة الماجستير من جامعة ولاية أريزونا ودرّس التربية المدنية في المدرسة الثانوية لفترة وجيزة، قبل أن يصبح قسا ويؤسس كنيسة في أتلانتا عام 2008 سميت الكنيسة الشجاعة، التي قادها لمدة 4 سنوات، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد، وكان يعرف باسم "قس فيسبوك".

كتب كينغ بصورة منتظمة في صحف "ديلي كوس" و"نيويورك ديلي نيوز" و"ذا يونغ توركس"، وأسس عدة منظمات غير ربحية، ويعد حاليا ناشطاً بارزاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأصوات البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية.