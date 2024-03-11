الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ناشط أميركي شهير يعتنق الإسلام مع زوجته في أول أيام رمضان
ناشط أميركي شهير يعتنق الإسلام مع زوجته في أول أيام رمضان
A-
A+

ناشط أميركي شهير يعتنق الإسلام مع زوجته في أول أيام رمضان

منوعات

2024-03-11 | 09:00
ناشط أميركي شهير يعتنق الإسلام مع زوجته في أول أيام رمضان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ناشط أميركي شهير يعتنق الإسلام مع زوجته في أول أيام رمضان

أعلن الناشط والمؤلف الأميركي المعروف شون كينغ وزوجته اعتناقهما الإسلام، الاثنين، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك.

أعلن الناشط والمؤلف الأميركي المعروف شون كينغ وزوجته اعتناقهما الإسلام، الاثنين، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر كينغ مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مع زوجته وهما ينطقان الشهادة التي لقنها لهما إمام مسلم.

وقال كينغ في منشوره: "عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس حيث نطقنا سويا الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يوما جميلا وقويا وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبدا".

 وأضاف: "سأصلي من أجلكم وأطلب منكم الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم".

 ويحمل كينغ شهادة الماجستير من جامعة ولاية أريزونا ودرّس التربية المدنية في المدرسة الثانوية لفترة وجيزة، قبل أن يصبح قسا ويؤسس كنيسة في أتلانتا عام 2008 سميت الكنيسة الشجاعة، التي قادها لمدة 4 سنوات، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد، وكان يعرف باسم "قس فيسبوك".

 كتب كينغ بصورة منتظمة في صحف "ديلي كوس" و"نيويورك ديلي نيوز" و"ذا يونغ توركس"، وأسس عدة منظمات غير ربحية، ويعد حاليا ناشطاً بارزاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأصوات البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية.

اقرأ ايضا في منوعات

"بسبب مباراة كرة قدم".. مشجعون بُترت أصابعهم
Play
10:14

"بسبب مباراة كرة قدم".. مشجعون بُترت أصابعهم

تعرّض مشجعو دوري كرة القدم الأميركية، للإصابة بقضمة صقيع، بسبب مشاهدة مباراة، أقيمت في درجات حرارة شديدة الانخفاض، في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، بحسب صحيفة The Times البريطانية.

10:14

"بسبب مباراة كرة قدم".. مشجعون بُترت أصابعهم

تعرّض مشجعو دوري كرة القدم الأميركية، للإصابة بقضمة صقيع، بسبب مشاهدة مباراة، أقيمت في درجات حرارة شديدة الانخفاض، في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، بحسب صحيفة The Times البريطانية.

للحفاظ على نشاطك بالصيام... 5 نصائح رمضانية مفيدة!
Play
04:06

للحفاظ على نشاطك بالصيام... 5 نصائح رمضانية مفيدة!

يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يأتي الشهر الكريم حاملاً معه فضائل التفكّر والتعبّد والشكر والامتنان وتمتد فيه جسور المحبّة والتواصل مع الأهل والأصدقاء.

في شهر رمضان المبارك، يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب خلال الفترة الممتدة بين شروق الشمس وغروبها. في حين أنه من المعروف أن للصيام المتقطع فوائد صحيّة كثيرة، إلّا أنه قد يستهلك طاقة كبيرة إذا تصاحبه فترات قصيرة من النوم ليلاً وتغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية التي يحاول الجسم الاعتياد عليها. فيما يلي خمس نصائح مفيدة لتعزيز طاقة الجسم خلال ساعات النهار.

04:06

للحفاظ على نشاطك بالصيام... 5 نصائح رمضانية مفيدة!

يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يأتي الشهر الكريم حاملاً معه فضائل التفكّر والتعبّد والشكر والامتنان وتمتد فيه جسور المحبّة والتواصل مع الأهل والأصدقاء.

في شهر رمضان المبارك، يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب خلال الفترة الممتدة بين شروق الشمس وغروبها. في حين أنه من المعروف أن للصيام المتقطع فوائد صحيّة كثيرة، إلّا أنه قد يستهلك طاقة كبيرة إذا تصاحبه فترات قصيرة من النوم ليلاً وتغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية التي يحاول الجسم الاعتياد عليها. فيما يلي خمس نصائح مفيدة لتعزيز طاقة الجسم خلال ساعات النهار.

"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل
Play
2024-03-10

"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل

أُلقي القبض على رجل في وقت مبكر من صباح السبت بعدما اصطدمت سيارته ببوابات قصر باكنغهام في لندن، حسبما أفادت الشرطة الأحد.

2024-03-10

"حادث" على أبواب قصر باكنغهام.. فتح تحقيق عاجل

أُلقي القبض على رجل في وقت مبكر من صباح السبت بعدما اصطدمت سيارته ببوابات قصر باكنغهام في لندن، حسبما أفادت الشرطة الأحد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024