صورة كيت ميدلتون تثير جدلاً كبيراً ووكالات الأنباء تحذفها

وأصدرت وكالة أسوشيتد برس (AP) ووكالة رويترز (AFP) ووكالة (Getty Images) بشكل منفصل "إشعارًا بالحذف" إلى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أنهم حذفوا الصورة من مكتباتهم الفردية.وقالت المصادر إن الوكالات تعتقد أن الصورة، التي قال قصر كنسينغتون في لندن إنها التقطت الأسبوع الماضي في وندسور، والتي تظهر الأميرة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، تسعة أعوام، والأمير لويس، خمسة أعوام، قد تم تحريرها من الصورة الأصلية.وجاء في إشعار من وكالة أسوشيتد برس ما يلي: "عند الفحص الدقيق يبدو أن المصدر قد تلاعب بالصورة".في وقت سابق من اليوم، رصد المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن كم ذراع الأميرة شارلوت لم يكن مصطفًا. كما أثيرت أسئلة حول كون اليد اليمنى للأمير جورج خارج نطاق التركيز.ونشر مصور البورتريه مارتن بامفورد الصورة على موقع X، وكتب: "مصور محترف هنا. انظر عن كثب إلى معصم الأميرة شارلوت. هذا ما يحدث عندما تقوم بتركيب طبقات في Photoshop. لا أتكهن لماذا تم تحرير الصورة بهذه الطريقة، ولكن هذا غريب."ويأتي ذلك بعد أن تعرضت بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة المالكة أيضًا لعملية تحرير فاشلة على برنامج الفوتوشوب بعد أن ترك الأمير لويس بدون إصبع وسط.ورفض قصر كنسينغتون في لندن التعليق عندما سئل عما إذا كانت الصورة قد تم تغييرها.