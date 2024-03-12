العثور على 5 جثث لمتزلجين والبحث جارٍ عن السادس.. التفاصيل على الرابط:

عثرت فرق الإنقاذ في كانتون فاليه جنوب سويسرا على جثث 5 متزلجين قرب جبل تيت بلانش، فيما ما زال البحث جاريا عن شخص سادس مفقود بحسب ما ذكره بيان للشرطة أمس، نقلته وكالة "رويترز".

وذكر بيان الشرطة: " بعد إبلاغ عن فقدان 6 متزلجين، تم في الساعة 7:30 يوم الأحد، إرسال 3 من عناصر الإنقاذ وأحد عناصر الشرطة إلى كوخ تيت بلانش الجبلي Tête Blanche. وفي حوالي الساعة 9.20 مساء، وصل الفريق إلى المنطقة، وعثر بسرعة على 5 من المتزلجين المفقودين مفارقين الحياة.وكانت الشرطة قد صرحت يوم الأحد أن المجموعة انطلقت في رحلة تزلج على الطريق زيرمات -أرولا، بينما تقع منطقة تيت بلانش في منتصف الطريق بين المنتجعين".



وقالت الشرطة :"إن أعمار مجموعة التزلج تتراوح بين 21 و58 عاما".



ولفتت إلى أنه "تم استخدام تقنيات مختلفة لتحديد مكان المتزلجين وكان هناك اتصال بين أحد أعضاء المجموعة مع فرق الإنقاذ على الساعة 5:15 مساء يوم السبت، ما سمح للفريق بتحديد مكانهم في منطقة تيت بلانش".