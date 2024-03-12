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بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة
بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة
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بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة

منوعات

2024-03-12 | 11:30
بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة
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Aljadeed
بالفيديو - انتحار جماعي لأفراد من عائلة واحدة

ربطوا أياديهم وقفزوا من الطابق الـ21

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين في إندونيسيا.

فقد وثقت كاميرا مراقبة، قيام عائلة مكونة من 4 أفراد من الذهاب لسطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.

 
 

وفي السياق قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي" لأنهم وجدوا حبلا يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.

وقد لفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا، وتسبب الحادث في ضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلين.

الى ذلك كشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا.

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