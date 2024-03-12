استخدم حيلة غريبة ليدفع ديون القمار فواجه عقوبة السجن!

اتُّهم رجل صيني في سنغافورة بتزوير اختطافه ليخلص نفسه من ديون القمار، اذ فبرك الرجل الذي يُدعى ليو تشانغجيان يبلغ من العمر 33 عاماً ، تعرضه للاختطاف، وطلب فدية قدرها 30 ألف يوان (4162 دولاراً) من عمته في الصين.

وقالت الشرطة إن الرجل تراكمت عليه ديون القمار، دخل سنغافورة بتأشيرة سياحية في الأول من أذار الجاري، وكان مقرراً أن يغادر البلاد في 6 آذار، لكنه لم يغادر، وفقاً لصحيفة The Independent البريطانية.

كما كشف تحقيق أن ليو، تراكمت عليه ديون قمار تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف دولار سنغافوري (14991 – 22487 دولاراً أمريكياً) أثناء إقامته في سنغافورة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن ليو بعث رسائل إلى عمته، الأسبوع الماضي، وتظاهر بأنه خاطفه.

وكان ليو قد زار كازينو مارينا باي ساندز يومي 7 و8 مارس/آذار حين بدأ تنفيذ خطته، وفقاً لوثائق المحكمة.

وقد تلقت عمته، التي كانت في الصين، رسالة نصية على تطبيق WeChat من شخص مجهول يطالب بفدية مقابل إطلاق سراح ليو، وأرسل لها وثائق تثبت هويته.

وقالت الشرطة: "أرسل الشخص المجهول صورة وثيقة سفر الرجل في الرسائل ليثبت اختطافه".

وقد أبلغت العمة والد ليو، الذي كان أيضاً في الصين، واتصل الأب بشرطة سنغافورة (SPF) لطلب النجدة في 9 مارس/آذار الجاري.

واضافت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً، وأجرت "عمليات بحث وتحقيقات موسعة" للعثور على ليو.

وقد وعُثر على ليو "سليماً معافى" في منطقة مارينا باي بعد 3 ساعات فقط من بلاغ والده، ودفع بأنه غير مذنب حين مثل أمام المحكمة عبر الفيديو أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي.

واتُّهم الرجل بمحاولة الغش، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو الغرامة في حال إدانته.