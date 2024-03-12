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مشجعون بُترت أصابعهم بعد تعرضهم لقضمة صقيع خلال مباراة كرة القدم
مشجعون بُترت أصابعهم بعد تعرضهم لقضمة صقيع خلال مباراة كرة القدم
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مشجعون بُترت أصابعهم بعد تعرضهم لقضمة صقيع خلال مباراة كرة القدم

منوعات

2024-03-12 | 15:55
مشجعون بُترت أصابعهم بعد تعرضهم لقضمة صقيع خلال مباراة كرة القدم
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Aljadeed
مشجعون بُترت أصابعهم بعد تعرضهم لقضمة صقيع خلال مباراة كرة القدم

كان سُمح للمشجعين بإحضار بطانيات دافئة إلى الملعب وقطع صغيرة من الورق المقوى لوضعها تحت أقدامهم على الخرسانة الباردة.

تعرّض مشجعو دوري كرة القدم الأميركية للإصابة بقضمة صقيع بسبب مشاهدة مباراة، أقيمت في درجات حرارة شديدة الانخفاض في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، بحسب ما اشارت صحيفة The Times البريطانية.

وفي السياق فقد خضع المشجعون للعلاج بعد مباراة الـ"Wild Card" في دوري كرة القدم الأمريكية بين فريقي كنساس تشيفز "Kansas City Chiefs" وميامي دولفينز Miami Dolphins، في 14 كانون الثاني الماضي، خلال موجة برد استمرت 11 يوماً في ولاية ميسوري؛ إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وبلغت درجة حرارة الرياح 33 درجة مئوية تحت الصفر أثناء وجود 72 ألف مشجع في ملعب أروهيد.

وتعد هذه المباراة رابع أبرد مباراة في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية، وفقاً لاتحاد الكرة، وكانت الظروف الجوية غاية في السوء، لدرجة أن خوذة لاعب وسط فريق تشيفز باتريك ماهومز شُرخت أثناء المواجهة.

الى ذلك كشف مركز الأبحاث الطبي في مدينة كانساس سيتي أن بعض المشجعين أصيبوا بقضمة صقيع وبُترت أطرافهم نتيجة لذلك، ومعظم عمليات البتر كانت في أصابع اليدين والقدمين.

كما قال المستشفى إن 12 مريضاً احتاجوا عمليات بتر أطراف بسبب الطقس في ذلك اليوم، رغم أنه لم يكن جميعهم حاضرين في المباراة وكان بعضهم يعمل خارجاً في البرد القارس.

ومن الممكن أن يرتفع العدد، مع توقع إجراء مزيد من العمليات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع "تطور الإصابات".

بدورها قالت الدكتورة ميغان غارسيا، المدير الطبي لمركز غروسمان للحروق، إن قضمة الصقيع يمكن أن تحدث على الجلد المكشوف في ظرف 30 دقيقة، وإنها قد تحدث قبل ذلك إذا كانت هناك رياح باردة.

وكانت تايلور سويفت من بين المشجعين الذين حضروا مباراة تشيفز ودولفينز، لمشاهدة صديقها ترافيس كيلسي. لكن نجمة البوب كانت تجلس في جناح فاخر وليس في المدرجات المفتوحة. وسُمح للمشجعين الذين اضطروا إلى المشاهدة في ظروف الطقس الصعبة بإحضار بطانيات دافئة إلى الملعب وقطع صغيرة من الورق المقوى لوضعها تحت أقدامهم على الخرسانة الباردة.

وكانت من أبرز الصور المأخوذة من المباراة، التي فاز بها فريق تشيفز، الثلج الذي تشكل على شارب مدرب الفريق، آندي ريد.

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