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دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها
دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها
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دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها

منوعات

2024-03-12 | 17:31
دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها
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Aljadeed
دوالي الساقين.. اليكم الأسباب وطرق الوقاية منها

يعاني الكثير من الناس من مشكلات توسع الأوردة في الساقين أو ما يعرف بـ"دوالي الساقين " التي تنشأ جراء فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة.

 وينجم عن هذا الخلل تلف في جدران الأوردة في الساقين أو القدمين ما يؤدي الى تجمع الدم في أماكن توسع هذه الأوعية الدموية وتصبح تلك الأوردة بارزة في أماكن معينة وتظهر بلون أرجواني مزرق أو أحمر.
الى ذلك يشير خبراء الصحة إلى وجود العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور هذه المشكلات عند بعض الناس، منها العوامل الوراثية التي تتحكم بالأوعية الدموية وليونة جدرانها.
ويحذّر الأطباء من أن الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة يعرض الأوردة لزيادة ضغط الدم فيها، الأمر الذي قد يساهم في تطور الدوالي فيها، كما يؤثر الحمل والولادة أيضا عند بعض النساء على مستويات ضغط الدم في الأوردة، ويتسبب بظهور مثل هذه المشكلات.
كما يمكن لدوالي الأوردة أن تتطور في الجسم أحيانا بسبب بعض التغيرات الهرمونية التي تؤثر على حالة الأوعية الدموية.
وللوقاية من تلك المشكلة ينصح الأطباء  بممارسة التمارين الرياضية بانتظام كونها تنشط الدورة الدموية وتحسن صحة الأوعية الدموية في الجسم.
كما ينصح الاطباء بارتداء الجوارب الضاغطة أو الجوارب الطويلة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأوردة في القدمين من خلال تخفيف الضغط على جدرانها، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات كون هذه المواد تساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم في الجسم.

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