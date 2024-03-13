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كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟
كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟
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كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟

منوعات

2024-03-13 | 03:20
كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟
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Aljadeed
كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟

رمضان هو شهر الصيام، ولكنه أيضا مرتبط بإعداد الأكلات والوصفات المختلفة، ومائدة شهر رمضان في العالم العربي تكون عامرة بكل ما لذ وطاب، ولذلك تكثر مشاكل المعدة.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن نصائح لمواجهة الحموضة فى شهر رمضان، عن طريق تجنب تناول الأطعمة المقلية والحارة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الأطعمة المصنعة، والحلويات الدسمة عالية السكريات، والأطعمة المليئة بالتوابل والبصل والثوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل تقليل استهلاك مصادر الكافيين كالقهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية، مع تناول وجبات صغيرة الحجم، مشيرة إلى أنه يجب تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد بالإضافة إلى تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، حيث يجب الفصل بينهما من 3 إلى 4 ساعات على الأقل.

ونصحت وزارة الصحة باتباع طرق صحية للطهي كالشوي، أو السلق، أو الطهي على البخار، مع تجنب الإكثار من تناول المخلل وبعض الفواكه مثل العنب والجريب فروت، والبرتقال، والأناناس، والطماطم.

ولفتت الوزارة في منشور إلى أن الإقلاع عن التدخين والكحوليات وإنقاص الوزن من العوامل التي تساعد على تجنب الإحساس بالحموضة خلال الشهر.

وبحسب موقع Daily Medical Info هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تقلل من حدوث الحموضة بدلاً من اللجوء للعلاج الدوائي منها:

- عصير الكرنب: تناول ملعقتين من عصير الكرنب قبل الطعام يقلل من حدوث الحموضة.

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، وحمض الفوليك، تقلل من الحموضة.

- الزنجبيل: أظهرت بعض الأبحاث العلمية دور الزنجبيل في مقاومة الحموضة وعلاج قرحة المعدة.

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