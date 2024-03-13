كونشرتو من اجل السلام.. عمر حرفوش يعزف البيانو في فرنسا

رفضت قاضية اتحادية في فلوريدا دعوى قضائية ضد ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، قائلة إن مزاعم بأن الممثلة قدمت ادعاءات "مهينة ومؤذية وكاذبة" بشأن أختها غير الشقيقة بلا أساس.
سجلت شرطة المرور في إيطاليا إحدى أغرب مخالفات السير إن لم تكن الأولى من نوعها في العالم بحق سيدة تقود سيارتها ليلا برخصة منتهية الصلاحية، والصدمة أنها كانت معمرة تبلغ 103 سنوات.
تسود حالة استنفار في مدينة يابانية، وأصدرت السلطات المحلية تحذيراً للسكان من الاقتراب من قطة مفقودة أو لمسها، إذ يبدو أنها سقطت في وعاء يحتوي على مواد كيميائية سامة قبل فرارها، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024.