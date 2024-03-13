كونشرتو من اجل السلام.. عمر حرفوش يعزف البيانو في فرنسا

تسود حالة استنفار في مدينة يابانية، وأصدرت السلطات المحلية تحذيراً للسكان من الاقتراب من قطة مفقودة أو لمسها، إذ يبدو أنها سقطت في وعاء يحتوي على مواد كيميائية سامة قبل فرارها، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024.



