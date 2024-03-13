قطة تثير حالة استنفار في اليابان.. والسبب غريب

حيث بدأ البحث عن القطة سيئة الحظ بعد أن وصل موظف في مصنع طلاء معادن في فوكوياما، غربي اليابان، إلى العمل ليجد آثار أقدام صفراء اللون تنطلق من حاوية تحتوي على الكروم سداسي التكافؤ، وهي مادة مسرطنة شديدة الحموضة.

فيما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يمكن أن يسبب لمس المادة الكيميائية التهاب الجلد، فيما يمكن أن يؤدي استنشاقها إلى مشكلات في الجهاز التنفسي. وقالت الشركة إن موظفي المصنع يرتدون أقنعةً وقفازات مطاطية عند التعامل مع المادة.

بينما تُظهِر لقطات الكاميرا الأمنية القطة وهي تغادر المصنع، ومكان وجودها غير معروف حالياً. ولا يبدو أن هناك أي لقطات تُظهِر كيف لامست القطة مواد كيميائية سامة، التي كانت مخزّنة في وعاء بعمق ثلاثة أمتار.

كما قال ممثل شركة نومورا للطلاء فوكوياما، لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أبلغنا الشرطة ومدينة فوكوياما والجيران بالقرب من مصنعنا على الفور"، حسب ما ذكره موقع شبكة "CNN" الأمريكية.

أضافت الشركة أنه يبدو أن جزءاً من الغطاء الذي يغطي الخزان قد انقلب. وأضاف ممثل الشركة، الذي لم يذكر اسمه: "لقد نبَّهتنا الواقعة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع الحيوانات الصغيرة مثل القطط من التسلل، وهو أمر لم نتوقعه من قبل".

بينما لم يُبلَغ عن رؤية القطة حتى الثلاثاء، 12 مارس/آذار. وطُلِبَ من السكان المحليين الاتصال بالشرطة على الفور إذا صادفوا قطة "غير طبيعية المظهر"، والحفاظ على مسافة بينهم وبينها. وتكهّن مسؤولو البيئة في فوكوياما بأن القطة ربما ماتت نتيجة ملامستها للمادة الكيميائية السامة.