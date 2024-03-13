"عمرها 103 سنوات".. أندر مخالفة سير في العالم تنالها سيدة إيطالية

وأوقفت شرطة المرور الإيطالية سيدة تولد عام 1920، ولكنها ما تزال قادرة على قيادة السيارة في منتصف الليل والذهاب إلى بوندينو، في مقاطعة فيرارا، لزيارة بعض الأصدقاء.

وكانت بطلة هذه القصة سيدة عمرها 103 أعوام وتركت الشرطة التي أوقفتها عاجزة عن الكلام، وليس بسبب خلل في التأمين أو انتهاء صلاحية رخصة قيادتها منذ عامين، وإنما بسبب تقدمها جدا في السن، وكان أحد المواطنين قد أبلغ عن وجود سيارة كانت تسير على طريق بلدة ديلا ريبوبليكا، حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين الماضي وقال إنها تكرر المرور في هذه الشوارع وكأنها تبحث عن شيء ما.