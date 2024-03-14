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بيض ديدان شريطية داخل دماغ انسان .. والسبب؟
بيض ديدان شريطية داخل دماغ انسان .. والسبب؟
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بيض ديدان شريطية داخل دماغ انسان .. والسبب؟

منوعات

2024-03-14 | 11:52
بيض ديدان شريطية داخل دماغ انسان .. والسبب؟
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Aljadeed
بيض ديدان شريطية داخل دماغ انسان .. والسبب؟

كشف تصوير بالأشعة المقطعية أجراه أطباء لدماغ الرجل، عن بيوض الدودة الشريطية، كما تم تشخيص المريض بداء الكيسات المذنَّبة العصبي...

تفاجأ رجل أميركي يبلغ من العمر 52 عاما بوجود بيض الدودة الشريطية في دماغه، وذلك بعد أن راجع الأطباء للتأكد من سبب زيادة آلام الصداع النصفي الذي يعاني منه أصلا.

وقد أوضح الأطباء أن ما حدث كان بسبب تناول الرجل لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيدًا، وفقا لما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، حيث كشف تصوير بالأشعة المقطعية أجراه أطباء لدماغ الرجل، عن بيوض الدودة الشريطية، كما تم تشخيص المريض بداء الكيسات المذنَّبة العصبي.

يشار إلى أن هذا الداء يعدّ نوعاً خاصاً من داء الكيسات المذنبة، ويحدث بسبب عدوى بالشريطية الوحيدة، وهي شريطية حقيقية (Eucestoda) تُوجد في الخنازير، والتي يمكن أن تصل إلى الأنسجة مثل العضلات والدماغ.

وفي حين نفى المريض تناول طعام نيء أو وجبات من الشارع، إلا أنه اعترف بعادة تناول لحم الخنزير المقدد المطبوخ بشكل خفيف وغير المقرمش معظم حياته.

الى ذلك أكد الباحثون أن الرجل تعرض للعدوى الذاتية، بعد عدم غسل اليدين بشكل لائق.

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