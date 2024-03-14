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اقتراح غريب لمواجهة سرقة السيارات في كندا يثير جدلاً وسخرية
اقتراح غريب لمواجهة سرقة السيارات في كندا يثير جدلاً وسخرية
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اقتراح غريب لمواجهة سرقة السيارات في كندا يثير جدلاً وسخرية

منوعات

2024-03-14 | 15:15
اقتراح غريب لمواجهة سرقة السيارات في كندا يثير جدلاً وسخرية
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Aljadeed
اقتراح غريب لمواجهة سرقة السيارات في كندا يثير جدلاً وسخرية

كشفت تقارير إعلامية كندية أن مسؤولاً في شرطة مدينة تورونتو وجّه نصيحة غريبة للسكان من أجل تجنب التعرض للخطر خلال عمليات سرقة السيارات في كندا

واقترح عليهم تعليق مفاتيح سياراتهم خارج المنزل على الباب الرئيسي.

حيث أشارت تقارير الخميس 14 مارس/آذار 2024، إلى أن سكان تورونتو يعانون من انتشار سرقة السيارات، وأوضحت أنه تتم سرقة سيارة في كندا كل ست دقائق، وفقاً للجمعية الكندية للتمويل والتأجير (CFLA).

الجمعية سلطت الضوء أيضاً على أن سرقة السيارات في كندا تصاعدت كثيراً؛ لدرجة أنها تؤدي إلى تكلفة سنوية تبلغ حوالي مليار دولار.

أثناء تقديم المشورة للناس حول كيفية التعامل مع مشكلة سرقة السيارات في كندا، اقترح مسؤول في شرطة تورونتو، ماركو ريكياردي، في اجتماع سلامة المجتمع في "إيتوبيكوك"، على أصحاب السيارات ترك المفاتيح عند الباب الأمامي.

حيث قال: "لمنع احتمالية التعرض للهجوم في منزلك، اترك ميدالية مفاتيحك عند باب منزلك الأمامي، لأنهم يقتحمون منزلك لسرقة سيارتك. إنهم لا يريدون أي شيء آخر".

حسب التقارير، فإن كلمات الشرطي أربكت الناس، لكنها أشارت إلى أن تصريحاته كانت شفهية فقط، ولا يوجد بيان رسمي يدعم الاقتراح الذي قدمه شرطي وكالة إنفاذ القانون.

من أجل سرقة السيارات، يقوم المجرمون باقتحام المنازل للحصول على مفاتيح السيارة، مما قد يشكل خطراً على الحياة والسلامة العامة، وقد يؤدي إلى أضرار في الممتلكات، مثل اقتحام النافذة.

في حين أن الهدف من هذه النصيحة يبدو أنه التخفيف من حدة هذه المواجهات العنيفة أثناء عمليات الاقتحام، إلا أنه ليس من المفهوم مدى فعالية نصيحة الشرطي.

على الرغم من الغموض، فقد اعتمد بعض الأفراد بالفعل تكتيكات مماثلة. وبحسب ما ورد ترك أحد السكان ملاحظة على السيارة لردع اللصوص عن إتلاف السيارة، تقول المذكرة إن السيارة مفتوحة.

 

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