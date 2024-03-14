بالصورة- أقدم أحمر شفاه في العالم يعود لـ 5 آلاف عام.. هكذا كانت تستخدمه النساء

عُثر على طلاء الشفاه الأحمر الداكن في عبوة حجرية كان استخدم قبل 5 آلاف عام ، في موقع مقبرة جنوبي ايران في عام 2001، لكن الباحثين استغرقوا وقتاً حتى الآن للتعرف عليه، وفق ما اشارت صحيفة "نيويورك بوست" الاميركية .

الى ذلك وبحسب فريق دولي من العلماء، فإنه على عكس أحمر الشفاه الحديث، ربما وُضع على الشفاه باستخدام فرشاة.

وقال أحد الباحثين الذين قاموا بتحليل أحمر الشفاه، البروفيسور في علم الآثار ماسيمو فيدالي في جامعة بادوفا في إيطاليا: أحببت أن أتخيل نساء "الطبقات النخبوية" وهن يستخدمنه قبل 5 آلاف عام.

واشارت "نيويورك بوست" الى ان العبوة التي تحتوي على المعجون التجميلي اكتشفت في مقبرة تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد قرب نهر هليل في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران.

وكانت واحدة من عدة قطع أثرية ظهرت بعد الفيضانات، ووقعت في أيدي سارقين، قبل أن تستعيدها السلطات الإيرانية.

وقد ربطها التحليل بحضارة مارهاسي من العصر البرونزي، التي ازدهرت في ذلك الجزء من بلاد ما بين النهرين في ذلك الوقت.

وفي هذا السياق قال البروفيسور فيدال: "فوجئنا؛ لأن المادة كانت مختلفة تماماً عن المادة الرمادية المدمجة التي وجدناها سابقاً في عبوات أخرى. عندما أدخلنا إزميلاً في الفتحة، انسكب مسحوق فضفاض متجانس، رمادي غامق اللون يميل للون البنفسجي".

وتابع: عند تحليل الفريق للمسحوق الجاف، وجدوا أنه يحتوي على الهيماتيت، "ما يعطي المعجون لوناً أحمر داكناً".

كما أوضح البروفيسور فيدال أن ذلك مع وجود مكونات أخرى كالزيوت النباتية والشمع، يشكل "تماماً ما يتوقعه المرء في أحمر الشفاه الحديث".

لقد تغير المجتمع في المنطقة بشكل كبير منذ العصر البرونزي، وتنظر الثيوقراطية الحديثة (حكم الدين) في إيران، نظرة قاتمة لمثل هذه الزينة التجميلية.

ولكن في الماضي، كما يقول الباحثون، استخدمت النخب الناشئة في ذلك العصر المكياج كجزء من "إظهار الرفاهية والمكانة المتفوقة".

كما رأى الباحثون أن الحاجة للظهور بمظهر جيد هو جزء من "الضغط الاجتماعي المتزايد الذي تعرضت له النساء في أوقات التغيير الاجتماعي السريع".

وكان البروفيسور فيدال حذراً من أي ادعاء نهائي بأنه اكتشف أقدم أحمر شفاه في العالم، نظراً لأنه كان هناك دائماً احتمال ظهور عينة سابقة.

ومع ذلك، قال: "لنقل إن طلاء أحمر شفاهنا هو أحد الأقدم جداً، وأحب أن أتخيل نساء إيران قديماً وهن نجمات في المجتمعات النخبوية قبل 5 آلاف عام. ولكن الأبحاث المستقبلية ستكشف المزيد".