10 أصناف لا ينبغي أبداً تناولها على معدة فارغة في إفطار رمضان... ما هي؟

ومن بين أبرز العوامل التي تساهم بشكل مباشر في مشاكل الهضم وآلام والتهابات المعدة هو تناول عناصر غذائية خاطئة على معدة فارغة وقت الإفطار.. في هذا التقرير نستعرض أبرزها:

- مخاطر الموز على معدة فارغة

قد يلجأ بعض الصائمين إلى تناول الموز كوجبة سريعة وسهلة على الإفطار، استعداداً لتناول الغداء، ولكن قد يجهلون كيف يمكن لفاكهة مفيدة أن تصبح ضارة إذا ما تم تناولها على معدة فارغة.

فالموز غني بالمغنيسيوم، لذا فإن معالجته وهضمه على معدة فارغة تكون أسرع بكثير من المعتاد، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

- فواكه الحمضيات

كذلك قد يتم تناول عصائر الحمضيات الطازجة على طاولة الإفطار الرمضانية، ولكنها قد تكون خطيرة عند تناولها على معدة فارغة بعد ساعات الصيام الطويلة.

فالفواكه الحمضية مثل اليوسفي والبرتقال تحتوي على حمض يمكن أن يسبب حرقة المعدة والحساسية والتهاب المعدة وحتى القرحة. لذا، من الأفضل الاحتفاظ بقنبلة الفيتامين تلك لما بعد الإفطار.

- منتجات الخميرة المخبوزة

من المغري دوماً إنهاء الصيام على الخبز الطازج أو المقبلات أو الكعك من الفرن. ولكن لسوء الحظ، فإن تناولها المتكرر على الإفطار في رمضان، على المعدة الفارغة، قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل آلام البطن والغازات في المعدة. والسبب في ذلك هو الخميرة التي تدخل في تركيب هذه المنتجات.

- الحلويات والشوكولاتة

من غير الصحي أبداً أن تبدأ إفطارك بتناول الحلويات والشوكولاتة. فالبنكرياس في هذه الحالة سيكون غير قادر على تكرار كمية الأنسولين التي تحتاجها لتلك الكمية من السكر على معدة فارغة.

- الطماطم والخيار

يدخل هذان المكونان عادة في صنع أطباق السلطة على موائد رمضان التقليدية، ولكن عند تناولها على معدة فارغة، قد تكون تلك فكرة سيئة للغاية؛ إذ تحتوي الطماطم على حمض التانيك، الذي قد يسبب تهيج المعدة عند ملامسته لعصارات المعدة.

كذلك بالنسبة للخيار، فبعد ساعات طويلة من الصوم، لا تفرز المعدة ما يكفي من عصير المعدة. وقد يؤدي تناوله إلى صعوبة معالجة الخيار وهضمه، الذي قد يؤدي للحرقان والألم في المعدة.

- منتجات الألبان والزبادي

من المدهش رؤية منتجات الألبان في هذه القائمة! فالحليب مع التمر يُعد واحداً من أكثر المشروبات والوجبات الصحية الخفيفة التي يتم تناولها أول شيء على موائد الإفطار الرمضانية.

ولكن إذا أردنا أن نكون صادقين، فإن منتجات الألبان قد تشكل بعض

الخطورة على معدة فارغة، ويرجع ذلك إلى تدمير البكتيريا المفيدة الموجودة في الحليب الحيواني من عصارة المعدة.

كذلك فإن تناول منتجات الحليب المتخمر مثل الزبادي على معدة فارغة يجعل بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي غير فعالة بسبب ارتفاع مستويات حمض المعدة. علاوة على ذلك، وبسبب ارتفاع مستويات الحموضة فيه، تنتج المعدة حمض الهيدروكلوريك، مما يؤدي إلى الحموضة.