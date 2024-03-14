بالفيديو - رجل يعلق بسيارته المحطمة لمدة أسبوع ... وصدفة انقذته

حصل الأميركيان ماريو غارسيا ونيفاردو دي لا توري، على تكريم كبير وتصفيق وامتنان بعد إنقاذ شخص آخر يدعى مات ريوم كان عالقًا لمدة أسبوع في سيارته التي تحطمت بحادث في أميركا.

وأفادت وسائل إعلام أميركية منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر، بأنه تم العثور على مات ريوم، من قبل اثنين من الصيادين تحت جسر في مقاطعة بورتر الأميركية.

وقد أصدرت الشرطة مقطع فيديو بكاميرا الجسم يظهر كيف تم العثور على رجل من ميشاواكا بعد أن ظل محاصرًا في شاحنته لمدة ستة أيام.

وأوضح ريوم بأن ماريو غارسيا ونيفاردو دي لا توري "كانا هناك يبحثان عن مكان جديد للذهاب لصيد الأسماك".

وقال ريوم، تعبيرًا عن شكره للصيادين: "الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو محاولة مساعدة المزيد من الناس".