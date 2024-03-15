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&quot;بعد غياب طويل&quot;.. ميغان ماركل تعود لـ&quot;إنستغرام&quot; مع علامة تجارية جديدة
"بعد غياب طويل".. ميغان ماركل تعود لـ"إنستغرام" مع علامة تجارية جديدة
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"بعد غياب طويل".. ميغان ماركل تعود لـ"إنستغرام" مع علامة تجارية جديدة

منوعات

2024-03-15 | 16:20
"بعد غياب طويل".. ميغان ماركل تعود لـ"إنستغرام" مع علامة تجارية جديدة
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Aljadeed
"بعد غياب طويل".. ميغان ماركل تعود لـ"إنستغرام" مع علامة تجارية جديدة

أطلقت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ما يبدو أنها علامة تجارية جديدة لأسلوب الحياة والطهي، وذلك مع عودتها إلى "إنستغرام" بعد توقف دام أربع سنوات.

وفي أول منشور لميغان على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2020، تم الإعلان عن American Riviera Orchard عبر تسع صور على "إنستغرام" تظهر معا شعار العلامة التجارية الذهبي.

وفي غضون ساعات، وصل عدد متابعي الحساب إلى أكثر من 300 ألف متابع. ويتكهن المراقبون الملكيون بأن الشعار كتب بخط دوقة ساسكس.

في حين يتضمن طلب تسجيل العلامات التجارية كتب الطبخ، وأدوات المائدة، والبياضات، ومجموعة من المواد القابلة للدهن والمعلبات بما في ذلك الجيلي والمربى وزبدة الجوز، وغيرها.

كمت يتضمن طلب التسجيل الدولي الثاني القرطاسية والمنسوجات والحقائب الخيطية ومعدات اليوغا ومجموعة من العناصر المتعلقة بالحيوانات الأليفة، مثل الياقات وبذور الطيور.

وشمل إطلاق حساب إنستغرام أيضا نشر فيديو عبر خاصية القصص، حيث تظهر ميغان وهي ترتب الزهور في مطبخ منزلها في مونتيسيتو مرتدية ثوبا أسود، مع أغنية "أتمنى لك الحب" لنانسي ويلسون.

وإلى جانب حساب "إنستغرام"، أطلقت العلامة التجارية أيضا موقعا إلكترونيا يتكون من شعار الشركة وخانة تسجيل واحدة للانضمام إلى قائمة الانتظار.

وكانت هناك تكهنات بأن ميغان ستغامر بالدخول في إمبراطورية منتجات على طراز "مارثا ستيوارت" أو "غوينيث بالترو" منذ تنحيها هي وهاري عن منصبهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020.

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