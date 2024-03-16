نائبة بايدن: يجب ألا يسجن أحد لأنه "يدخن الماريغوانا"

وقالت هاريس خلال اجتماع لمناقشة الأمر مع مغني الراب فات جو، وآخرين حصلوا على عفو بعد إدانتهم بتدخين الماريغوانا: "عدد كبير للغاية من الأشخاص تم الزج بهم في السجون بسبب حيازة الماريغوانا ببساطة".

ويسعى بايدن الذي يخوض السباق للفوز بولاية ثانية مدتها 4 سنوات في انتخابات تشرين الثاني المقبل، إلى جذب الناخبين الشباب، وبعضهم غير راضين عن إصلاحاته السياسية البطيئة.

وناشدت هاريس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل التعجيل بإعادة تصنيف الماريغوانا باعتبارها أقل ضررا من مخدرات أخرى مثل الهيروين.

وأوصت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية العام الماضي، بنقل الماريغوانا من عقار في "الجدول الأول" حاليا إلى عقار في الجدول الثالث، مع احتمال طفيف بتسببه في الإدمان.

والقرار الآن في يد إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل.

وقد أباح نحو 40 ولاية أميركية استخدام الماريغوانا بصورة من الصور، لكنها ما زالت غير قانونية تماما في بعض الولايات وعلى المستوى الاتحادي.

وفي سجون الولايات المتحدة، يقبع واحد من بين كل 5 من النزلاء البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، في السجن، بسبب جريمة تتعلق بالمخدرات.