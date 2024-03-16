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طلب غريب للشرطة الكندية : اتركوا مفتاح السيارة عند باب المنزل في الخارج ... السبب؟
طلب غريب للشرطة الكندية : اتركوا مفتاح السيارة عند باب المنزل في الخارج ... السبب؟
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طلب غريب للشرطة الكندية : اتركوا مفتاح السيارة عند باب المنزل في الخارج ... السبب؟

منوعات

2024-03-16 | 03:30
طلب غريب للشرطة الكندية : اتركوا مفتاح السيارة عند باب المنزل في الخارج ... السبب؟
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Aljadeed
طلب غريب للشرطة الكندية : اتركوا مفتاح السيارة عند باب المنزل في الخارج ... السبب؟

بيان لشرطة تورنتو اشار الى ان الضابط اقترح "أن يترك الناس مفاتيح سيارتهم في علبة أو حقيبة صغيرة عند الباب الأمامي".

قدم مسؤول كبير في شرطة مدينة تورونتو الكندية اقتراحا غريبا جدا، يتمثل بطلب السكان وضع "مفتاح السيارة" على عتبة الباب الأمامي، والاستسلام للسرقات.

وقد أصدرت دائرة شرطة تورونتو، أكثر مدن كندا اكتظاظا بالسكان، بيانا الأربعاء أكدت فيه أن أحد الضباط أدلى بهذه التصريحات في اجتماع عقد مؤخرا.

وقال البيان إن الضابط اقترح "أن يترك الناس مفاتيح سيارتهم في علبة أو حقيبة صغيرة عند الباب الأمامي".

الى ذلك أوضحت مصادر كندية ، بحسب "سكاي نيوز"، أن الضابط الكندي يحث على ذلك، منعا لاقتحام المنازل، وتجنب الحوادث والإصابات.

وقال بيان الشرطة: "على الرغم من حسن النية بالنسبة للضابط، لكن هناك طرقا أخرى لمنع اقتحام المنازل بدافع سرقة السيارات".

وفي تورونتو، ارتفعت معدلات اقتحام المنازل بهدف سرقة السيارات، بنسبة 400 في المئة العام الماضي، حسبما ذكرت دائرة شرطة تورونتو.

وقال الضابط خلال اجتماع: "لتفادي احتمالية التعرض لهجوم مسلح داخل منازلكم، اتركوا مفتاح السيارة خارج باب المنزل".

وحذر الضابط من أن غالبية الاقتحامات تكون للاستيلاء على المفتاح وسرقة السيارة، وأحيانا تؤدي حوادث إلى القتل أو الإصابة بعيار ناري.

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