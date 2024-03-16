لا تفوتوها.. نصائح عن وجبة السحور!

ومن الناس من لا يهتم لوجبة السحور، ويفضلون النوم بدلاً من تناول الطعام قبيل الفجر، إلا أن المختصين يحذرون من ترك هذه الوجبة التي تزود الجسم بالطاقة، خصوصاً أن هناك شهراً كاملاً من الصيام، يفقد خلاله الصائمون العديد من الفيتامينات والمعادن.

يُفضل أن تشمل وجبة السحور كمية من النشويات التي تمدّ الجسم بالطاقة. ومن الضروري أن تحتوي على نسبة عالية من الألياف لضمان معدل منتظم للسكر في الدم خلال النهار.

كما يُنصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين، مثل البيض، والأجبان، والألبان لمنح الإحساس بالشبع.

ومن المهم تناول حصة من الفاكهة، إذ أنها غنية بالألياف، والبوتاسيوم الذي يساعد على الشعور بعطش أقل.