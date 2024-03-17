بالصور_"الزامبو" في شوارع الميناء.. وجوه ملونة وتنانير وعصي!

يحتفل سكان مدينة الميناء بكرنفال الزامبو السنوي، مع بداية موسم الصوم الكبير من كل عام، لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

ويبدأ الاحتفال عادة بدهن الأجسام والوجوه باللون الأسود والأحمر والأصفر، كما يرتدي المشاركون الزي الافريقي من تنانير وقبعات ملونة من الريش، ويحملون العصي، ويجوبون في الشوارع والاحياء القديمة على وقع قرع الطبول والمزامير، وسط هتافات الزامبو والرقصات البرازيلية.



في السياق، اكد عدد من المشاركين أن مهرجان الزامبو الذي يقام سنوياً قبل موعد الصوم لدى الطوائف الشرقية، هو مجرد عادات وتقاليد عرفها أبناء المدينة منذ أوائل القرن الماضي وتوارثوها عن أجدادهم ولا يزالون، ويشارك فيه أبناء المدينة من كل الاعمار والطوائف.