بالفيديو - مذيع مصري يتعثر: لحظة سقوطه على الهواء!

لحظة سقوط مذيع مصري اثناء إجراءه لقاء فوق عمارة تحت الإنشاء 😰 pic.twitter.com/UfcPfFN5sQ
— WHR (@whrumor) March 17, 2024
لحظة سقوط مذيع مصري اثناء إجراءه لقاء فوق عمارة تحت الإنشاء 😰 pic.twitter.com/UfcPfFN5sQ
أسرع جميع العاملين بالمتجر لإزالة الأكياس من فوقها قبل نقلها الى المستشفى
تلعب حوصلة المرارة على الرغم من صغر حجمها حوالي 7 سم فقط، دورا مهما في عملية هضم الطعام. ويؤدي اختلال عملها إلى مشكلات صحية خطيرة.
فقدت كريستينا هاغر صوابها بسبب نتيجة اختبار الحمض النووي الخاص بها الذي أظهر أن أسلافها "كلاب".