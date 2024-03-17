الجلاب فوائده "غريبة عجيبة".. ولكن نصيحة!

وتزيد المكسرات النيه من الصنوبر، والكاجو، واللوز، والتي تضاف إلى الجلاب من قيمته الغذائية، حيث تزوده بدهون بالاوميغا 3 التي تؤمن الوقاية من امراض القلب والشرايين.
للجلاب فوائد كثيرة، نذكر منها:
1 تزويد الجسم بالطاقة السريعة، وتنشيط الدورة الدموية.
2 بناء خلايا الدماغ.
3 علاج لحموضة المعدة.
4 تليين الامعاء ومحاربة الإمساك.
5 تقوية الأعصاب، وعضلات الجسم.
6 الحماية من التسمم الغذائي.
7 تسهيل عملية الهضم وعلاج إنتفاخ المعدة.
8 تجديد خلايا البشرة.
9 محاربة العطش.
10 زيادة نسبة الخصوبة وتقوية القدرة الجنسية.
نصيحة: عدم الإفراط في شرب الجلاب، لأنه شراب غني بالسكر والسعرات الحرارية، وخصوصاً لمرضى السكري وضغط الدم المرتفع.