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الجلاب فوائده &quot;غريبة عجيبة&quot;.. ولكن نصيحة!
الجلاب فوائده "غريبة عجيبة".. ولكن نصيحة!
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الجلاب فوائده "غريبة عجيبة".. ولكن نصيحة!

منوعات

2024-03-17 | 16:19
الجلاب فوائده "غريبة عجيبة".. ولكن نصيحة!
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Aljadeed
الجلاب فوائده "غريبة عجيبة".. ولكن نصيحة!

يرتبط إسم هذا المشروب اللذيذ بشهر رمضان، كونه شراباً صحياً يتمُّ تحضيره من عصير دبس التمر أو دبس الزبيب المنزوع البذور، مع ماء الورد والسكر.

وتزيد المكسرات النيه من الصنوبر، والكاجو، واللوز، والتي تضاف إلى الجلاب من قيمته الغذائية، حيث تزوده بدهون بالاوميغا 3 التي تؤمن الوقاية من امراض القلب والشرايين.

للجلاب فوائد كثيرة، نذكر منها:

تزويد الجسم بالطاقة السريعة، وتنشيط الدورة الدموية.

2 بناء خلايا الدماغ.

علاج لحموضة المعدة.

تليين الامعاء ومحاربة الإمساك.

تقوية الأعصاب، وعضلات الجسم.

الحماية من التسمم الغذائي.

تسهيل عملية الهضم وعلاج إنتفاخ المعدة.

تجديد خلايا البشرة.

محاربة العطش.

10 زيادة نسبة الخصوبة وتقوية القدرة الجنسية.

نصيحة: عدم الإفراط في شرب الجلاب، لأنه شراب غني بالسكر والسعرات الحرارية، وخصوصاً لمرضى السكري وضغط الدم المرتفع

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