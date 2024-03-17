الجلاب فوائده "غريبة عجيبة".. ولكن نصيحة!

وتزيد المكسرات النيه من الصنوبر، والكاجو، واللوز، والتي تضاف إلى الجلاب من قيمته الغذائية، حيث تزوده بدهون بالاوميغا 3 التي تؤمن الوقاية من امراض القلب والشرايين.

للجلاب فوائد كثيرة، نذكر منها:

1 تزويد الجسم بالطاقة السريعة، وتنشيط الدورة الدموية.

2 بناء خلايا الدماغ.

3 علاج لحموضة المعدة.

4 تليين الامعاء ومحاربة الإمساك.

5 تقوية الأعصاب، وعضلات الجسم.

6 الحماية من التسمم الغذائي.

7 تسهيل عملية الهضم وعلاج إنتفاخ المعدة.

8 تجديد خلايا البشرة.

9 محاربة العطش.

10 زيادة نسبة الخصوبة وتقوية القدرة الجنسية.

نصيحة: عدم الإفراط في شرب الجلاب، لأنه شراب غني بالسكر والسعرات الحرارية، وخصوصاً لمرضى السكري وضغط الدم المرتفع.