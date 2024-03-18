الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - ساحة معركة في ملعب لكرة القدم .. بين مشجعي فريق &quot;مهزوم&quot; ولاعبين فائزين
بالفيديو - ساحة معركة في ملعب لكرة القدم .. بين مشجعي فريق "مهزوم" ولاعبين فائزين
A-
A+

بالفيديو - ساحة معركة في ملعب لكرة القدم .. بين مشجعي فريق "مهزوم" ولاعبين فائزين

منوعات

2024-03-18 | 02:57
بالفيديو - ساحة معركة في ملعب لكرة القدم .. بين مشجعي فريق "مهزوم" ولاعبين فائزين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - ساحة معركة في ملعب لكرة القدم .. بين مشجعي فريق "مهزوم" ولاعبين فائزين

بعد إطلاق صافرة النهاية اقتحم مشجعون للفريق الخاسر ارض الملعب فيما كان لاعبو الفريق الرابح يحتفلون بالفوز

تحولت أرضية ملعب تركي إلى حلبة صراع بعد انتهاء الدوري لكرة القدم بين مشجعي فريق ولاعبي فريق منافس ما استدعى تدخل الشرطة وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

وفي التفاصيل انه بعد انتهاء مباراة بين فريقي طرابزون سبور ولاعبي فنربخشة، امس ، وبعد إطلاق صافرة النهاية، اقتحم مشجعون الملعب فيما كان لاعبو فنربخشة يحتفلون بالفوز (3-2).

وقد أظهرت المشاهد المصورة أحد مشجعي طرابزون سبور وهو يدخل الملعب ويتجه بسرعة نحو اللاعبين المحتفلين الذين قام بعضهم بالركض نحوه وضربه. واقتحم آخرون الميدان في حين سعى رجال الأمن إلى فرض الانضباط.

 
 

وأظهرت مشاهد الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي وهو يركل أحد المشجعين الذين دخلوا الملعب، بينما قام الدولي النيجيري برايت أوسايي-سامويل بلكم مشجع آخر.

وفي صور أخرى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أحد المشجعين وهو يهدد لاعب فنربخشة، وأخرى تظهر حارس مرمى الضيوف، الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، وهو يتلقى لكمة على الوجه.

 

وعقب مشاهد العنف، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، عن فتح تحقيق في الحادث. وكتب يرليكايا على منصة "إكس": "بعد مباراة طرابزون سبور وفنربخشة لكرة القدم التي أقيمت هذا المساء، بدأنا التحقيق على الفور لتحديد هوية المتفرجين الذين دخلوا الملعب والتحقيق في الأحداث التي وقعت في نهاية المباراة". وتابع "حوادث العنف في ملاعب كرة القدم غير مقبولة على الإطلاق".

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو- سقوط أكثر من 40 كيس أرز فوق سيدة داخل متجر
Play
04:42

بالفيديو- سقوط أكثر من 40 كيس أرز فوق سيدة داخل متجر

أسرع جميع العاملين بالمتجر لإزالة الأكياس من فوقها قبل نقلها الى المستشفى

04:42

بالفيديو- سقوط أكثر من 40 كيس أرز فوق سيدة داخل متجر

أسرع جميع العاملين بالمتجر لإزالة الأكياس من فوقها قبل نقلها الى المستشفى

علامات عدة تشير إلى اضطراب عمل المرارة... ما هي؟
Play
04:27

علامات عدة تشير إلى اضطراب عمل المرارة... ما هي؟

تلعب حوصلة المرارة على الرغم من صغر حجمها حوالي 7 سم فقط، دورا مهما في عملية هضم الطعام. ويؤدي اختلال عملها إلى مشكلات صحية خطيرة.

04:27

علامات عدة تشير إلى اضطراب عمل المرارة... ما هي؟

تلعب حوصلة المرارة على الرغم من صغر حجمها حوالي 7 سم فقط، دورا مهما في عملية هضم الطعام. ويؤدي اختلال عملها إلى مشكلات صحية خطيرة.

اختبار لحمض نووي خاص بإمرأة يكشف أن أسلافها كلاب!
Play
04:06

اختبار لحمض نووي خاص بإمرأة يكشف أن أسلافها كلاب!

فقدت كريستينا هاغر صوابها بسبب نتيجة اختبار الحمض النووي الخاص بها الذي أظهر أن أسلافها "كلاب".

04:06

اختبار لحمض نووي خاص بإمرأة يكشف أن أسلافها كلاب!

فقدت كريستينا هاغر صوابها بسبب نتيجة اختبار الحمض النووي الخاص بها الذي أظهر أن أسلافها "كلاب".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024