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هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!
هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!
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هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!

منوعات

2024-03-19 | 03:42
هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!
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Aljadeed
هبوط اضطراري لطائرة بعد فقدان الاتصال بها!

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أميركية من نوع "MQ9 Reaper" على الأراضي البولندية، بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت عبر موقع "إكس" امس : "أنه حدث بالقرب من مدينة ميروسلافيتس بعد الساعة 23 يوم 18 آذار هبوط اضطراري لطائرة تابعة للقوات المسلحة الأميركية، كانت تنفذ تحليقات في الأجواء البولندية".

وأكدت أن "الهبوط نفذ وفقا للإجراءات المتبعة في منطقة آمنة خالية من السكان"، مشيرة إلى أن "قوات الدرك قامت بتأمين المكان".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان الاتصال بالطائرة المذكورة.

ولم يتم الكشف عن أسباب فقدان الاتصال بالطائرة وهبوطها الاضطراري.

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