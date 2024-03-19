بالفيديو - أفعى اقتحمت منزل سيدة.. وهذه ردة فعلها!

متداول :
أفعى اقتحمت مزرعة سيدة أندونيسيه، فتعاملت معها السيدة بطريقتها الخاصة 😰! pic.twitter.com/yr8H109Ok4
— WHR (@whrumor) March 18, 2024
متداول :
أفعى اقتحمت مزرعة سيدة أندونيسيه، فتعاملت معها السيدة بطريقتها الخاصة 😰! pic.twitter.com/yr8H109Ok4
ماسك اشار الى انه يحصل على المخدر بوصفة طبية ..
أثار لغز كتلة فضية اكتشفت حديثاً في مناطق متعددة، التكهنات مجدداً حول أصلها وفصلها، وسط حديث أنها من خارج كوكب الأرض وللكائنات الفضائية يد في الموضوع.
تعامل البنك مع الخطأ بعد مرور ساعات عدة ، وقام بتجميد جميع المعاملات المالية والتحويلات المصرفية.