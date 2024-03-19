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ايلون ماسك يكشف عن مخدر يتعاطاه... ما هو؟
ايلون ماسك يكشف عن مخدر يتعاطاه... ما هو؟
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ايلون ماسك يكشف عن مخدر يتعاطاه... ما هو؟

منوعات

2024-03-19 | 12:20
ايلون ماسك يكشف عن مخدر يتعاطاه... ما هو؟
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Aljadeed
ايلون ماسك يكشف عن مخدر يتعاطاه... ما هو؟

ماسك اشار الى انه يحصل على المخدر بوصفة طبية ..

قال الملياردير إيلون ماسك في مقابلة تم بثها اليوم على موقع "يوتيوب" إنه يستخدم دواء الكيتامين لتعزيز صحته النفسية.

ونقلت  "فوكس نيوز" عن ماسك قوله: "الكيتامين مفيد لإخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية، أشارك هذه المعلومة على أمل مساعدة الناس".

وتابع: "أحصل على الكيتامين بوصفة طبية من طبيب، ولا أسيء استخدامه، إذا استخدمت كمية كبيرة من الكيتامين، فلن تتمكن حقا من إنجاز العمل، ولدي الكثير من العمل".

 وكان ماسك قال في منشور سابق على منصة "إكس" : "مما رأيته مع الأصدقاء، فإن تناول الكيتامين من حين لآخر هو الخيار الأفضل".

والكيتامين، عقار مخدر تمت الموافقة على استخدامه طبيا لأول مرة في عام 1970، وله تأثيرات قوية على الدماغ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

وفي هذا الاطار قال ويليام برويت، مدير برنامج العلاج بالكيتامين في مستشفى سيلفر هيل في ولاية كونيتيكت: "هناك أدلة متزايدة على أن الكيتامين يمكن أن يكون فعالا جدا للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب والذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى".

وأضاف أن الكيتامين هو الأنسب للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد والذين لم يستجيبوا لأنواع أخرى من العلاج.

وعند تناوله في "بيئة علاجية مناسبة" مع فريق طبي ذي خبرة، يكون الكيتامين "آمنا جدا" بشكل عام، ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك مخاطر عندما يتم تقديمه في ظروف غير خاضعة للرقابة.

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