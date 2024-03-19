بالفيديو - هدية غير متوقعة لطفل ولد في في الطائرة أثناء رحلة جوية

بينما كانت السيدة الهايتية ويلين تولوس والتي تبلغ من العمر 42 عاماً تسافر على متن شركة الطيران الوطنية في المكسيك "Aeroméxico" يوم الجمعة الماضي في رحلة متجهة من العاصمة مكسيكو سيتي نحو مدينة سيوداد خواريز الحدودية مع أميركا في شمال المكسيك، هاربة من الحرب في بلادها وبعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة بدأت ويلين تشعر بانقباضات في الرحم، ولحسن حظها فإنّ زوجها ديوميتي سانتيل كان يرافقها في تلك الرحلة.

وكان الزوجان على موعد مع مسؤولي الهجرة الأميركيين من أجل مناقشة طلب اللجوء الخاص بهما.

وحاولت السيدة التي فرت مؤخراً رفقة زوجها من دولة هايتي الغارقة في أعمال العنف، أن تضبط نفسها وتتحمل تلك الآلام إلى حين هبوط الطائرة، لكنها لم تتمكن من ذلك، لتبلغ إحدى المضيفات على متن الرحلة الجوية رقم 113 بحالتها بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإنه ولحسن حظ السيدة الهايتية كان من بين الركاب طبيبة تدعى "ليتيسيا أوليفاريس"، ساعدت الأم في ولادة طفلها وهي في الجو دون أي مشاكل تذكر.

وقد أظهر مقطع فيديو صوّره أحد ركاب الطائرة المكسيكية مضيفة الطائرة وهي تحمل الطفل بين يديها لتضعه بين أحضان والدته، وسط تعالي التبريكات للأسرة الهايتية وللطبيبة التي ساعدتهم على تجاوز هذه المحنة بسلام.

Aeromexico flight attendants helped a doctor, as a baby was born mid-flight on Aeroméxico flight 113 this Friday.



The B737-852 plane was operating the Mexico City (MEX)-Ciudad Juarez (CJS) route,when an woman went into labor and was immediately assisted by the flight attendants. pic.twitter.com/FGHrlnNleG — FL360aero (@fl360aero) March 15, 2024

وبعد هبوط الطائرة في مطار أبراهام غونزاليس في سيوداد خواريز سارع المسعفون إلى نقل الطفل إلى مستشفى متخصص للأطفال، وتم فصله عن والدته لمدة يوم كامل بسبب أنّ الولادة تمّت في بيئة "غير خاضعة للرقابة"، قبل أن يلتئم شملهما مجدداً.

الى ذلك اكدت إدارة الصحة الإقليمية في المكسيك في بيان لها أنّ الأم خرجت من المستشفى بعد 24 ساعة من دخوله، وتمّ نقلها مباشرة إلى مستشفى الأطفال التخصصي لتتمكن من حمل طفلها بين يديها.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، فإنّ شركة الطيران الوطنية المكسيكية كشفت عن هدية غير متوقعة قدمتها للطفل المولود على متن إحدى طائراتها.

والهدية هي عبارة عن 90 رحلة جويّة مجانية للطفل، وذلك كون الشركة كانت تحتفل في ذلك اليوم بالذكرى الـ90 لتأسيسها.

وقالت الشركة في بيان لها: "تشكر الشركة الأطباء على احترافيتهم وتُقدّر العمل الاستثنائي لطاقم المضيفات والطيّارين، ونود كذلك التأكيد على أنَّ سلامة العملاء ومعاونيهم هي أولويتنا القصوى".

ولسوء حظ الطفل أنه ولد في الأجواء المكسيكية، ولو أنه ولد في الأجواء الأمريكية لكان قد حصل على جنسيتها مباشرة.

بحسب شبكة CNN الأمريكية فإن الولايات المتحدة تمنح الجنسية تلقائياً للأطفال الذين يولدون على أراضيها أو في المياه أو الأجواء الأمريكية.

وتشير توجيهات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه يجب أن يُدرج مكان ولادة الطفل الذي وُلد في المياه الدولية باسم "في البحر"، ويجب أن يُدرج مكان ولادة الطفل الذي وُلد في الجو، حيث لا تدّعي أي دولة السيادة باسم "في الجو".

وبموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 واتفاقية الحد من الجنسية المجردة لعام 1961، تكتسب جميع الطائرات جنسية الدولة التي يتم تسجيلها فيها، ويُعامَل المولود على متن سفينة أو طائرة في المياه الدولية أو الفضاء الجوي كمن وُلد في بلد تسجيل السفينة أو الطائرة، وعليه تنطبق قوانين الولادة في البلد نفسه على الطفل المولود في طائرات وبواخر تحمل جنسيتها.