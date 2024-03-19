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دراسة تحذر من مخاطر خل التفاح ... هذا ما يسببه للأسنان والمعدة
دراسة تحذر من مخاطر خل التفاح ... هذا ما يسببه للأسنان والمعدة
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دراسة تحذر من مخاطر خل التفاح ... هذا ما يسببه للأسنان والمعدة

منوعات

2024-03-19 | 16:08
دراسة تحذر من مخاطر خل التفاح ... هذا ما يسببه للأسنان والمعدة
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Aljadeed
دراسة تحذر من مخاطر خل التفاح ... هذا ما يسببه للأسنان والمعدة

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية أن خل التفاح أدى إلى إصابة فتاة بحرق كيميائي بعد استخدامه "كعلاج" لإزالة "الشامات" غير المرغوب فيها

وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة، أن شرب خل التفاح يوميا يقلل من مؤشر كتلة الجسم والوزن، ولكن الخبراء يحذرون من 3 مخاطر صحية محتملة يجب أخذها في الاعتبار.

وبحسب الدراسة خل التفاح يحتوي على حمضي الماليك والأسيتيك، حيث يتراوح متوسط درجة الحموضة بين 2.5 و3.0، ما قد يضعف مينا الأسنان، وفقا لعيادة Elmsleigh House Dental.

وأوضحت العيادة: "إن ضعف المينا يزيد من تعرضك لتسوس الأسنان، ويمكن أن يزيد من حساسية الأسنان. وقد يعاني الأشخاص الذين يشربون كمية زائدة من خل التفاح غير المخفف من تورم أو حروق داخل الفم".

وأفادت دراسة حالة طبية سابقة مثيرة للقلق، بأن فتاة عمرها 15 عاما عانت من تسوس الأسنان بسبب شرب 237 مل من خل التفاح غير المخفف يوميا.

لذا، تأكد دائما من تخفيف الخل بشكل صحيح لحماية أسنانك. كما يُنصح بتجنب استخدام الخل كغسول للفم.

كما يمكن أن يكون الخل ضارا أيضا للجلد والحلق، اذ وجدت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية، أن خل التفاح أدى إلى إصابة فتاة بحرق كيميائي بعد استخدامه "كعلاج" لإزالة "الشامات" غير المرغوب فيها.

ويشاع أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل يسبب حروق الحلق، وفقا لموقع Healthline.

كما كشف موقع WebMD أن بعض الأشخاص قد يعانون من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح. لذا، ينصح بعدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.

ويحذر موقع Medical News Today أيضا من أن الخل قد يسبب الإسهال ويدمر بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء المفيدة لعملية الهضم.

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