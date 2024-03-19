الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سكب زيتا مغليا على رأسها .. هكذا عاقب رجل زوجته!
سكب زيتا مغليا على رأسها .. هكذا عاقب رجل زوجته!
A-
A+

سكب زيتا مغليا على رأسها .. هكذا عاقب رجل زوجته!

منوعات

2024-03-19 | 16:28
سكب زيتا مغليا على رأسها .. هكذا عاقب رجل زوجته!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سكب زيتا مغليا على رأسها .. هكذا عاقب رجل زوجته!

المحكمة حكمت عليه بالسجن 13 عاماً

حُكم على مواطن بوسني يبلغ 45 عاما اليوم في فرنسا، بالسجن 13 عاما بتهمة ارتكاب ممارسات تنطوي على تعذيب أو همجية، بعد أن سكب زيتا مغليا على رأس زوجته، مما تسبب لها بحروق بالغة الخطورة.

ويحاكم الرجل منذ الامس أمام محكمة الجنايات في كولمار (شرق)، بسبب وقائع حصلت في 21 تموز 2020 في شقة الزوجين البوسنيين في مولوز في شرق البلاد.

وقد اتّهمت الزوجة زوجها السابق بسكب مقلاة من الزيت المغلي على رأسها، مما استدعى نقلها جوا على وجه السرعة إلى مركز الحروق البالغة، حيث مكثت لمدة 25 يوما وخضعت لعمليات ترقيع للجلد أجريت تحت التخدير لتخفيف الآلام المبرحة التي تعرضت لها.

وأوضحت أمام قوس المحكمة أنها كانت قد طلبت عشية المأساة من شريك حياتها حينها، أن يغادر المنزل في اليوم التالي.

وقالت المدعية العامة كارين غريف إن الرجل تعمّد معاقبة زوجته باستخدام أسلوب "من القرون الوسطى"، إذ "أراد أن يقتل المرأة فيها، وليس الأم، عن طريق سلبها قدرتها على الإغواء". وكانت القاضية طلبت سجن الرجل 15 عاما من أصل 20 عاما، مدة العقوبة القصوى في هذه الحالات.

واعترض المتهم على إدانته في الواقعة التي وصفها بأنها حادثة منزلية، مدعيا أن زوجته وضعت زيتا للتدفئة على الموقد ثم رمت سيجارتها، وضربت مقبض مقلاة بكعكة شعرها لدى نهوضها.

وطالب محاميه بتبرئة المتهم، لكن النيابة العامة لاحظت عناصر عدة تقوض هذه الحجة، مثل عدم وجود أي أثر للزيت على الطاولة.

وأرفق حكم السجن بحظر دائم من دخول الأراضي الفرنسية وسحب السلطة الأبوية

اقرأ ايضا في منوعات

ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق
Play
17:18

ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق

في قضية سيمثل في إطارها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في نيويورك في نيسان المقبل، تعرض نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، في وثائقي بدأ بثه امس روايتها لعلاقتها المزعومة مع ترامب عام 2006.

17:18

ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق

في قضية سيمثل في إطارها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في نيويورك في نيسان المقبل، تعرض نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، في وثائقي بدأ بثه امس روايتها لعلاقتها المزعومة مع ترامب عام 2006.

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر... ماذا في التفاصيل؟
Play
16:09

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر... ماذا في التفاصيل؟

تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من عزل مركبات لها خصائص مضادة للأورام من زنابق البحر.

16:09

اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر... ماذا في التفاصيل؟

تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من عزل مركبات لها خصائص مضادة للأورام من زنابق البحر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024